Nach 45 Jahren Jahren Unterricht in den Ruhestand

Der Elternbeirat bedankte sich bei dieser Gelegenheit ebenfalls bei Anita Rehm mit einer kleinen aber feinen Powerpointpräsentation für ihre pädagogische Arbeit und Rektorin Gabi Steinacher überreichte ihr die Dankurkunde des Landes Baden-Württembergs.

Anita Rehm wuchs in der Großgemeinde Herbertingen auf, ging hier auch zur Schule und unterrichtete die letzten zehn Jahre ihrer Schultätigkeit an der Lilly-Jordans-Schule vorwiegend in den Klassen 1 und 2, arbeitete sich aber in den letzten beiden Jahren in den Unterrichtsstoff der Klassen 3 und 4 ein. Ihr Schwerpunktfach war katholische Religion, in dem sie sich regelmäßig und intensiv fortbildete. Frau Rehm fühlte sich sehr mit der Grundschule in Herbertingen verbunden, und ihre Kolleginnen schätzten vor allem ihre Hilfsbereitschaft und ihre Zuverlässigkeit sehr. In einer internen Abschiedsfeier dankten sie ihr in entsprechender Weise und begleiteten sie in den ersten Tag ihres Ruhestandes.