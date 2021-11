Nach 40 Jahren zuversichtlich in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während des Corona-Lockdowns Anfang des Jahres, jährte sich das Bestehen des Vereins Heuneburg Museum e.V. zum 40. Mal! Gegründet am 20.03.1981 gestaltete sich die Vereinsgeschichte sehr vielseitig. Die ersten Jahre waren geprägt von der Führung des Museums, der Eröffnung des Archäologischen Rundwanderwegs und der finanziellen Beteiligung am Wiederaufbau der Grabhügelgruppe „Gießübel-Talhau“.

Im Jahr 2000 übernahm die Gemeinde Herbertingen aus finanziellen und haftungsrechtlichen Gründen den Aufbau des Freilichtmuseums und die Trägerschaft beider Museen. Der Verein unterstützte fortan durch die Organisation von Vorträgen, Sonderausstellungen, Exkursionen, durch Führungen und durch die Herausgabe von Büchern/Flyern. Zur Neugestaltung des Heuneburg-Museums 2001 wurde vom Verein ein größerer finanzieller Beitrag beigesteuert.

Nach der Kündigung der Trägerschaft des Freilichtmuseums durch die Gemeinde Herbertingen, übernahm der Verein in einer Rettungsaktion 2013 zusammen mit der Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V. die Trägerschaft, um die Schließung in letzter Minute abzuwenden.

2018 wurden unter der damaligen Museumsleitung des Freilichtmuseums, die Arbeitsgruppen „living history“ und „Pädagogik“ gegründet und kurze Zeit später in den Verein integriert. Bei Veranstaltungen des Jahresprogramms belebt die „Keltengruppe Heuneburg“ seither das Freilichtmuseum. In der AG „Pädagogik“ wurden 2019 Schulunterlagen zur Heuneburg erarbeitet.

Im April 2020 ging die Trägerschaft der Heuneburg an die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Leider schränkte Corona das Vereinsleben der letzten Jahre stark ein: das Vereinsjubiläum konnte nicht gebührend gefeiert werden, die Jahreshauptversammlungen 2019/2020 mussten auf den Oktober diesen Jahres geschoben werden – und die Ausarbeitung der Zusammenarbeit mit dem neuen Träger ist noch in vollem Gange.

Ein Lichtblick war daher der Jahresausflug, der am 06. 11.21 nach Ludwigsburg stattfinden konnte. Frau Ebinger vom Landesamt für Denkmalpflege führte durch den Keltenblock 2.0. Am Nachmittag wurde das Residenzschloss besichtigt.

Wenn auch der Winter sicherlich noch Einschränkungen mit sich bringen wird, freut sich der Verein Heuneburg Museum e.V. auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Träger und die nächste Saison auf der Heuneburg.