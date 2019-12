Nach 30 Jahren sagt Renate Harsch leise „servus“

„Die Begegnung bringt's“, dieses Lied war symptomatisch für Renate Harsch, das sie bei den Zusammenkünften der Marbacher Landfrauen anstimmte. Ihr war es in den vergangenen Jahren immer wichtig, dass man sich in froher Runde traf, gemeinsam was unternahm und sich einfach auf Augenhöhe begegnete. Nun hat sie am Marbacher Kirchenpatroziniumstag St. Nikolaus Abschied genommen und nach fast 30 Jahren an vorderster Stelle der Vereinigung sagt sie leise „servus“.

Ab dem Jahr 1989 war Renate Harsch stellvertretende Vorsitzende der Marbacher Landfrauenvereinigung und drei Jahre später wurde sie an die Spitze gewählt. Nun hat sie ihren Dienst quittiert und anläßlich der Patroziniumsfeier wurde sie im Pfarrgemeindehaus entsprechend verabschiedet. Dort, wo sie sich mit „ihren“ Frauen traf, wo gesungen und gefestet wurde, wo aber auch auf ihre Initiative hin verschiedene Referenten oft interessante Vorträge hielten. Legendär aber sicher im Jahresablauf die Landfrauen-Fasnet im „Pfarrgemeindehaus-Tempel“. Immer entsprechend närrisch gekleidet trat sie dann in ihre Bütt, ein Rednerpult, das mit Geschirrtüchern behangen war. Einfach typisch für Renate Harsch, für die Frohsinn und Humor kein Fremdwort waren. Dabei wurde sie bei der Landfrauenfasnet, dem Fasnets-Kaffee-Kränzle, immer kräftig unterstützt von so manchen Talenten, die ebenfalls mit närrischen Beiträgen glänzten, ganz nach dem Motto von Renate Harsch: „Die Begegnung bringt’s.“ Dabei oft auch Frauen aus Ertingen und Herbertingen. Eines durfte dabei aber nie fehlen: Russische Eier. Sie waren bei der Frauenfasnet einfach Kult. „Wie viele Kuchen in meiner Zeit für die Veranstaltungen gebacken wurden, lässt sich nicht mehr sagen, aber dafür danke ich nochmals allen Frauen, die für Kuchen, Torten und Gebäck sorgten“, so Renate Harsch bei ihrem Abschied. Fest zum Jahresprogramm gehörte aber auch der Advents-Nachmittag. Bei dieser besinnlichen Einkehr wurde gemeinsam gesungen, Gedichte vorgetragen und auf den Nikolaus gewartet, der für alle Landfrauen natürlich immer ein „Päckle“ dabeihatte. Besonders freute sich Renate Harsch dabei immer, wenn auch die Männer den Weg zu ihr, zur Adventsfeier fanden.

Ortsobmann Hubert Haidorfer hob das große Engagement von Renate Harsch für die Dorfgemeinschaft hervor. Ob Osterbrunnen-Schmücken, Advents- und Fasnetsfeiern, interessante Busausfahrten zu Märkten und Sehenswürdigkeiten seien zu festen Bestandteilen der Frauenarbeit in Marbach geworden. „Meine Schwiegermutter hat mir mal gesagt: Heute ist Landfrauenfasnet mit der Renate, da musst du hin, vor allem das Programm ist legendär“, so die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irmgard Hund. Von da ab wusste sie, wo man hingeht, wenn Renate rief. Sie bedankte sich bei der scheidenden Landfrauenvorsitzenden für das jährliche Schmücken des Osterbrunnens, der vor allem am Palmsonntag zu Ehren kam, wenn von dort aus die Prozession zur Kirche St. Nikolaus begann. Irmgard Hund erinnerte auch den trockenen Humor und Witz von Renate Harsch. „Zwei Frauen machten sich bei der Fronleichnamsprozession Gedanken, tritt man mit links oder rechts an?“ Über diese „Wissenschaft“ hatte Renate Harsch die passende Antwort: „Guat, dass ma bloß zwoi Füaß hot“. „Sie war auf jeden Fall eine Frau für alle Fälle, wenn es um die Landfrauenarbeit ging, dafür danke ich ihr persönlich und auch im Auftrag der Kirchengemeinde“, so Irmgard Hund, die dann zum Abschied an Renate Harsch einen Blumenstrauß als kleines Dankeschön überreichte.