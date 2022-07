Musikverein Marbach freut sich über ein neues Instrument

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn am Firmensitz des Hohentenger Bauunternehmens Manfred Löffler „Uniformierte“ zu Gast sind, ist dies immer ein freudiger Anlass. So auch in der vergangenen Woche, als eine Abordnung des Musikvereins Marbach dem Unternehmen in Hohentengen einen Besuch abstattete. Der Grund dafür war eine Sponsoring-Aktion des Bauunternehmens Löffler, das sich an der Anschaffung eines Musikinstrumentes für die Blaskapelle aus Marbach beteiligte.

Im Foyer der Geschäftszentrale empfing Manfred Löffler die Marbacher Delegation und hieß seine Gäste willkommen. Der Geschäftsführer des Bauunternehmens konnte vor kurzem seinen 65. Geburtstag feiern und so bot es sich an, ihm vorab ein musikalisches Ständchen zu bringen. Dass die Musiker auch gut singen konnten, bewiesen sie dann mit einem „Happy Birthday“ auf das Geburtstagskind.

Er selbst, so Manfred Löffler, sei nicht besonders musikalisch, dafür aber seine zwei Söhne Tobias und Peter, die sich inzwischen ebenfalls der Runde angeschlossen hatten. „Wir freuen uns, dass wir den Musikverein Marbach mit einer Spende für die Anschaffung eines Tenorhorns unterstützen können“, so Manfred Löffler. Sei Sohn Peter bestätigte auch die langjährigen guten Beziehungen zwischen den Musikkapellen aus Hohentengen und Marbach. Gerade beim Kreismusikfest in Hohentengen konnte man auf das Mitwirken der Marbacher zählen. Im letzten Jahr dann eine noble Geste vonseiten des Musikvereins Hohentengen. Als nach dem Hochwasser im Juni vergangenen Jahres in Marbach Aufräumarbeiten vor allem in den einstmals überschwemmtem Wiesen durchgeführt werden mussten, waren die Mädels vom Musikverein Hohentengen zur Stelle beim Helfen.

Vorsitzender Hubert Reiner dankte namens der Marbacher Musikkapelle der Geschäftsführung des Bauunternehmens für die Spende, die dann zum Kauf eines neuen Tenorhorns führte, auf dem Klaus Madlener nun spielt. „Es sorgt für einen guten Klangkörper in unserem Verein“, so Hubert Reiner, der dann noch eine kleine Vereinsgeschichte parat hatte. Anschließend war die Marbach Abordnung von Manfred Löffler zu einem Umtrunk eingeladen.