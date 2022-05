Musikverein Hundersingen-Beuren traf sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der 1. Vorsitzende Rainer Hagmann die Ortsvorsteher, Vertreter der örtlichen Vereine, aktive und passive Mitglieder, Ehrenmitglieder, sowie Freunde und Gönner des Vereins. Anschließend wurde der verstorbenen Mitglieder des Vereins gedacht.

Sodann zog Hagmann sein Resümee zum zurückliegenden und ruhigen Vereinsjahr. Vieles war auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt, wobei Hagmann als Lichtblick den Wendelinusritt hervorhob, der dank der Ortsverwaltung Beuren fast normal gefeiert werden konnte. Weitere kirchliche Feiertage fanden aufgrund der Pandemie ohne Begleitung des Musikvereins statt. Das Weinfest wurde, wie im vergangenen Jahr, erfolgreich in der Variante ToGo abgehalten. Ein neuer Anhänger wurde für den Verein angeschafft, der aufgrund seiner Größe praktischer als der vorherige ist. Finanziert wird der Anhänger auch durch Sponsoren, deren Logos am Hänger angebracht werden. Mit der Wiederaufnahme der Musikproben im Jahr 2022 konnte der Musikverein den bekannten Dirigenten Siegfried Fürst begrüßen. Neben der musikalischen Leitung des Musikvereins liegt sein großes Ziel auch in der Förderung der Jungmusikanten.

Im Bericht des Schriftführers Julian Hiller wurden nochmals die wenigen Ereignisse des Vereins im letzten Vereinsjahr deutlich. Der Musikverein hatte im vergangenen Jahr lediglich 14 Musikproben, zwei Auftritte und das Weinfest.

Der Jugendleiter Ralf Hepp bedankte sich bei den Jugendausbildern Andreas Nischt, Petra Diodone, Siegfried Fürst und Tristan Hepp, die trotz erschwerter Bedingungen in der Pandemie den Unterricht aufrechterhielten. Sieben Jungmusikanten konnten Teilprüfungen der D1 mit großem Erfolg ablegen.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden der 1. Vorstand Rainer Hagmann, der Schriftführer Julian Hiller, die Beisitzer Florian Kühnle und Manuel Samtner und die Kassenprüfer Christoph Bühler und Michael Spöcker in ihren Ämtern bestätigt. Als weitere Beisitzerin wählte die Versammlung Janine Sauter, welche ihr bisheriges Amt der 2. Vorsitzenden an Marc Bischofberger übergab.