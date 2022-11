Musik lässt das Kirchenschiff erklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine besondere musikalische Freude bereitete der Musikverein Marbach bei seinem Kirchenkonzert in St. Nikolaus. Musikdirektor Anton Merkle hatte dazu ein Programm mit neun Musikstücken ausgewählt, das Einblick sowohl in sakrale als auch zeitgenössische Musik bot. Auf jeden Fall wurde die Kirche in Marbach mit wohlklingenden und für die Zuhörer genussreichen Melodien durchflutet. Ohne zu übertreiben dürfen sich dafür Dirigent Anton Merkle wie auch seine Musikerinnen und Musiker selbst einmal auf die Schulter klopfen für ein wirklich gelungenes Kirchenkonzert.

„Die Musik soll erklingen“, das wünschte sich der Vorsitzende des Musikvereins Marbach, Hubert Reiner, in seinen Begrüßungsworten für ein großes Publikum, das sich hierzu am Sonntagabend eingefunden hatte. Ohne große Worte sollte dem Anlass entsprechend im Gotteshaus musiziert werden, das dafür auch akustisch den passenden Rahmen bot.

An den Beginn hatte Anton Merkle einen feierlichen Auftakt gesetzt. „Die Macht der Liebe“ wurde in allen Klangfarben beschrieben. Interessant, wie Holz und Blech und anschließend das ganze Orchester, das von Jürgen Brölz dirigiert wurde, dann die einzelnen Strophen anstimmten. Als einfühlsame Begleitung entpuppte sich die Kapelle unter ihrem Dirigenten Anton Merkle bei „My Secret Love Song“. Julia Merkle verstand es ausdrucksvoll und stimmsicher, hier die Gefühle von zwei Liebenden bei ihrem Sologesang wiederzugeben. Gekonnt auch der Soloauftritt von Michael Bauer auf seinem Fagott. Bei dem Titel „Concerto Italiano Per E Banda“ bot sich ihm die Gelegenheit, bei der fast höfischen Musik zu zeigen, was für einen großen Tonumfang sein Instrument umfasst. Von warmen, weichen Klängen bis zu den Basslagen zeigte er gekonnt die Bandbreite seines Instruments auf. Höhepunkt sicher der Titel „La Cittadella“. Ein fast bedrohlicher Einstieg des Orchesters, dann die markanten Trompetentöne, die das Thema mit ihrem klaren Spiel übernahmen und so zusammen mit dem Orchester die gegensätzliche Situation in dem italienischen Bergdorf Assisi ausdrucksvoll und hoch konzentriert beschrieben. Nach dem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ durften die Zuhörer bei dem Kanon „Lasst uns gemeinsam“ in Dialog treten. Nach so einem imposanten Auftritt des Musikvereins unter der Leitung von Anton Merkle sparten die Zuhörer nicht mit verdientem Beifall.