Mit Tanz und Komik geht es durch einen heiteren Abend

Ausgerechnet „Außerschwäbische“ haben die Besucher des Zunftballs in Herbertingen am Samstagabend in der Alemannenhalle besonders zum Lachen gebracht. Das rund zweistündige Programm bot durchweg eine gelungene Abwechslung von Komik, Tanz und Musik.

Altpapier hat das Moderatorenduo Stefan Schnitzer und Markus Katz sich als roten Faden für ihre Ansagen ausgesucht. Denn da die Bürokratie dem Verein die regelmäßigen Altpapiersammlungen erschwert und die Zunft diese daher aufgegeben hat, verteilten die beiden nun die blauen Tonnen im Dorf. Dabei plauderten sie natürlich auch wieder manch Missgeschicke ihrer Mitbürger aus und schwelgten in Erinnerungen an die Altpapiersammlungen. „Man wusste schon genau, bei welchen Häusern so gewisse Heftle mit im Karton zu finden waren.“

Im Sketch „Gemeinde“ schmiedeten die Bauhofmitarbeiter Werner (Ede Weiß) und Herbert (Markus Hennes) mit Herrn Leichtle (Thorsten Eisenbach) und Bürgermeister Magnus Hoppe (Michael Seyfried) sowie VHS-Leiterin Anja Brauner (Sabrina Friedmann) Pläne für Herbertingen. Denn weil die Bürgerwerkstatt so schlecht besucht war, sollten nun die Mitarbeiter des sehr viel mehr frequentierten Recyclinghofes die Bürger nach Ideen und Meinungen befragen.

Der komische Höhepunkt des Balls war der Sketch „Außerschwäbische“. Das Trio Stefan Wiese, Christian Weiß und Henning Perret machten mit seinem Raumschiff Entenscheiß in Herbertingen Station. Bevor die Raumfahrer ihr Schiff verließen, wollten sie vom Kommandanten aber ein bisschen mehr über diese Herbertinger wissen. „Sie können sprechen, aber nur ungern und undeutlich“, hieß es von der Kommandobrücke. Auch sei nicht endgültig geklärt, ob es sich bei den Einheimischen um Tiere handeln könnte, da sie sich unter anderem mit Grasdackel oder Schafsäckel anreden würden. Schließlich wagten die beiden sich mit Geschenken von Bord. Fast hätten sie ihren Auftrag – einen Herbertinger mitzubringen, um dessen Entwicklungsstufe zu untersuchen – erfüllt. Denn ein Einheimischer war glatt dazu bereit, seine Ehefrau gegen zwei Kugelschreiber herzugeben. Doch der Kommandant wollte lieber eine Führungsperson. Da die Raumfahrer aber Bürgermeister Magnus Hoppe nicht zum Mitkommen überreden konnten, zogen sie wieder ab. „Versuchen wir es in 2000 Jahren nochmal“, meinte der eine. Der Kommandant lehnte ab: „So schnell ändert sich in Herbertingen nichts.“

Auch mit einigen Tänzen haben die Zunftmitglieder wieder den Ball bereichert. Angefangen von Kisten- und Schrätteletanz, bei denen Tatjana Blersch und Sabrina Friedmann die Choreographie übernommen hatten. Jugendliche aus der Zunft haben in Eigenregie ihren eigenen sehenswerten Programmpunkt tänzerisch auf die Bühne gebracht. Zwar schaurig als Untote gestaltet, aber trotzdem schön anzusehen war das Herrenballett, das Diane Möhrle, Jasmin Friedmann, Janine Wizemann und Jasmin Kohler mit den Männern einstudiert haben.

Für das Damenballett haben Silvana Ritter, Alissa Straub und Sabrina Schuhmacher sich eine Mischung aus Tanz und Schauspiel überlegt. Musicalreif sprangen die Damen als revoltierende Ameisen über die Bühne und erkämpften sich die 36-Stunden-Woche sowie verdienten Applaus.

Außerdem ehrte Zunftmeister Jörg Ritter beim Ball Zunftmitglieder für ihr Engagement im Verein und bei Veranstaltungen: Iris Binder, Julia und Michael Seyfried, Sandra Weiss, Inge Sulzer, Marius Engenhardt und Jasmin Kohler.