Mit geklautem Kennzeichen unterwegs

Die Polizei hat in Herbertingen in der Nacht zum Donnerstag einen Fahrer gestoppt, der mit ungültigem Kennzeichen unterwegs war. Der 30-jährige fuhr mit entstempelten Kennzeichen und ohne gültigen Versicherungsschutz. Wie sich bei der Kontrolle gegen 0.45 Uhr herausstellte, hatte der Mann die nicht zugelassenen Kennzeichen von einem anderen in seinem Besitz befindlichen Fahrzeug abmontiert und widerrechtlich an dem benutzten Fahrzeug angebracht. Er wird nun deswegen angezeigt.