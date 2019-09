Mit dem Gas kommt auch das schnelle Internet

Bürger von Hundersingen und Marbach sind am Dienstag zur Fackelfeier nach Herbertingen in die Alemannenhalle in Herbertingen gekommen. Mit der Entzündung einer Fackel durch Bürgermeister Magnus Hoppe, Andreas Schick, Geschäftsführer der Netze Südwest und den beiden Ortsvorstehern, Reinhold Eisele und Bernhard Obert, wurde der Anschluss der beiden Ortsteile Hundersingen und Marbach ans Gasnetz gefeiert. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch die Musikgemeinschaft Marbach/Hundersingen/Beuren unter der Leitung von Anton Merkle.

Auf „neutralen Boden“ habe man die Festivitäten zu dieser Fackelfeier gelegt, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Es wäre nach seiner Meinung der Bedeutung nicht gerecht geworden, wenn nur an einem der beiden Gemeinden gefeiert würde. „Dennoch ist die Veranstaltung heute fest in der Hand der beiden Teilorte“, so der Bürgermeister. Dass es so weit gekommen sei, entsprang einer Ausschreibung der Gemeinde, bei der es auch um den weiteren Ausbau des Gasnetzes in der Gesamtgemeinde ging. Als Siegerin der Ausschreibung habe die Netze Südwest den Ausbau mit konkreten Terminen hinterlegt und halte, so Bürgermeister Hoppe, bis heute Wort.

Die Vorbereitungen für den Netzausbau hätten von Seiten der Gemeinde weitere Aktivitäten zur Folge, um auch für die Gesamtgemeinde eine Glasfaser-Strukturplanung für die Versorgung mit schnellem Internet zu erstellen. Damit konnte die Mitverlegung der Glasfaserleerrohre im Zuge des Erdgasleitungsbaues auf den Weg gebracht werden. Parallel dazu konnten sich die Einwohner der beiden Teilorte in mehreren Informationsveranstaltungen über die geplanten Maßnahmen informieren. Als dann vor eineinhalb Jahren mit dem Ausbau gestartet wurde, waren zahlreiche Hausanschlussverträge bereits abgeschlossen und auch danach sei die Zahl der Verträge gewachsen, so Hoppe. Durch diese enge Zusammenarbeit zwischen Erdgasversorger und Breitbandgesellschaft habe man in zwei Jahren zwei Ortsteile nahezu flächendeckend mit zwei zukunftsträchtigen Versorgungseinrichtungen ausgestattet, so Hoppe. Man habe hier ein zukunftsweisendes Stück Technologie für ein klimafreundliches Verhalten der Nutzer geschaffen. Zudem erfolgt die Anbindung der beiden Ortsteile an das schnelle Internet ab dem kommenden Jahr. Alles in allem bedeutet eine Gesamtinvestition für den FTTB-Breitbandausbau (Anschlüsse moderner Glasfasertechnologie bis an die Gebäude) von knapp 1,4 Millionen Euro bisher, „nur für die Teilorte“, so der Bürgermeister.

Diesen enormen Kraftakt zu bewältigen, so Hoppe, sei nur mit einer „tollen Truppe“ möglich gewesen, die für die Bauarbeiten verantwortlich zeichneten. Für Hundersingen nannte der Bürgermeister die Firma Kassecker aus Waldsassen und für Marbach, wo die Bauarbeiten ja noch laufen, die Firmen Geiger und Schüle sowie die Firma Beller aus Herbertingen. In seine Dankesworte band er auch Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer und Markus Kappeler mit ein, der beide Baustellen im Auftrag der Netze Südwest betreut. „Möge das Gas in eure Heizungen fließen“, wünschte der Bürgermeister.

„Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Leute zufrieden sind“, freute sich Andreas Schick, der Geschäftsführer der Netze Südwest, nach den Ausführungen von Bürgermeister Magnus Hoppe. Auch er könne bestätigen, dass man bei den beiden Baumaßnahmen Unterstützung von allen Seiten bekam. Dabei hätten Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer und die beiden Ortsvorsteher Reinhold Eisele und Bernhard Obert die Vorhaben stark begleitet. Ein Lob zollte auch er den beteiligten Baufirmen. Das Fackelfest, zu dem die Einwohnerschaft aus Hundersingen und Marbach in die Alemannenhalle geladen war, sei sinnbildlich für die zukünftige Gasversorgung in beiden Ortsteilen. Dabei symbolisiere die heute entzündete Erdgasfackel nicht nur die zukünftige Erdgasinfrastruktur in Hundersingen und Marbach, sondern auch den Ausbau der Breitbandversorgung. Die Netze Südwest verlege auch auf der gesamten Trassenlänge ebenfalls Leerrohre für die Breitbandgesellschaft Sigmaringen mit. Innerhalb von Hundersingen wird Netze Südwest mit 5,7 Kilometern Leitungsstrecke 159 Haushalte an das Netz anschließen. In Marbach sind die Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts noch in vollem Gange. Bis jetzt haben 70 Haushalte sich für einen Erdgasanschluss entschieden und es sei absehbar, dass im Zuge des zweiten Bauabschnitts weitere Erdgasanschlüsse erfolgen werden. „Bürgerinnen und Bürger können nun von einer umweltfreundlichen Energieversorgung profitieren und haben zukünftig die Möglichkeit, aktuellste Technologien zu nutzen“, so Andreas Schick. Danach lud er zur Fackelentzündung auf den Schulhof, wo unter dem Spiel der Musikgemeinschaft symbolisch der Erdgasanschluss für Hundersingen und Marbach besiegelt wurde.