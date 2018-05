„Mir regieret jetzt de nächste fünf Tag“

Ein anderer Wind wird in den nächsten fünf Tagen im Rathaus wehen, denn die Narren haben für diese Zeit die Herrschaft übernommen. Doch bis es soweit war, musste der „Tempel“ gestürmt, die Verwaltung abgesetzt und der Bürgermeister entmachtet werden. Dazu rückte Zunftmeister Jörg Ritter mit seinem närrischen Gefolge samt Jugendkapelle an, um dem Bürgermeister den Marsch zu blasen. Dazu hatten sich heuer neben den Narren wieder viele Bürger beim Rathaus eingefunden, um dem närrischen Spektakel beizuwohnen.

Doch so einfach war es dann doch nicht. Vielmehr versuchte man es zuerst mit dem Schrättala-Tanz und ein paar Schunkelliedern, um den Schultes aus seinem Bau locken. Dies gelang dann auch und dann musste „Magnus I.“ sich erst mal eine Standpauke des Zunftmeisters anhören, bevor er zum letzten Mal zu Wort kam.

Ungewohnte Harmonie

So fiel Jörg Ritter auf, dass „ma hot früher g’stritta auf Teufel komm raus, und heit sieht es im Gmoindrot ganz anders aus“. Und auch in der Verwaltung werde man mit Harmonie verwöhnt, „ohne Streit – des isch ma in Herbertinga jo gar it g’wöhnt“. Dafür beschäftigte man sich im Gremium lange Zeit mit der Wasserqualität. Baut man ein neues Reservoir oder saniert man, war die Frage. Doch ein Blick auf die Kosten machte eine Sanierung wieder sympathisch. Aber die Wasserqualität, so der Zunftmeister, ging verloren, daher müsse man zur Sicherheit chloren.

Die Wohnraumbeschaffung in Herbertingen sei auch speziell. Aber, so Jörg Ritter: „In der Not muss man erfinderisch sei, do baut ma die Häuser in die Krautländer nei.“ Und Spendierhosen habe Bürgermeister Hoppe selten an. Das zeigte sich beim 25-jährigen Jubiläum des Kindergartens Don Bosco, als er ein „besonderes Geschenk“ in petto hatte. „Kein Fahrzeug, keine Pflanze, die nach Lavendel riecht, als Geschenk wurde der alte Fußboden g’riecht“. Auch die Presse bekam ihr Fett ab. „Wenn es um unseren Narrenruf g’oht, sieht man, dass der Verfasser beim Südfinder keine Ahnung hot“.

Für Bürgermeister Magnus Hoppe war klar, dass die Narren im Rathaus nichts finden werden, was gegen ihn und sein Team spricht. „Ich glaub, da werdet ihr nix finden, geschafft wird schon in dem Haus dahinten.“ Aber eins liegt ihm schon an Herzen. Gerade im Sommer, wenn die Temperaturen steigen und die Rathausmannschaft schon vom Sitzen schwitzen muss, wäre eine Klimaanlage kein Luxus. Wahrscheinlich so Hoppe, habe man diese aus Kostengründen „einfach vergessen“.

Und auf die „Krautlandbebauung“ wusste der gewiefte Schultes auch eine Antwort. So ein Krautland mitten im Ort eigne sich prima. Und die allzu kleinen Bauplätze hätten auch ihre Bedeutung, denn „ein Haus drauf zu stellen, am besten recht groß, das Grundstück drum rum, das störe doch bloß“. Es half alles nichts, der Rathausschüssel musste an die Narren abgegeben werden. Dann hieß es für die Verwaltung „ran ans Soil“ und dann ging es gemeinsam zum Narrenbaumstellen, als Zeichen der Machtübernahme der Rathausgeschäfte.