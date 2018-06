Die evangelische Kirchengemeinde in Herbertingen feiert am Freitag, 18. April, um 15 Uhr in einem Gottesdienst Abschied des bisherigen Mesners Herbert Kaping. Außerdem wird sein Nachfolger Erwin Löffelbein willkommen geheißen. Der Gottesdienst findet in der Nikolauskapelle in Herbertingen statt.