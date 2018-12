Mathilda besiegt die Leukämie ein zweites Mal

Diagnose: Leukämie. Zum zweiten Mal ist im März die schwere Krankheit bei Mathilda, der jüngsten Tochter von Diane und Alexander Grützner, festgestellt worden. Die Eltern einer Großfamilie mit acht Kindern aus Herbertingen wussten, dass nun ihr Alltag nicht mehr derselbe sein würde. Schon 2013 hatte die mittlerweile Achtjährige mehrere Monate in der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Tübingen verbracht, um die Krankheit zu bekämpfen. Nach Monaten des Auf und Ab sieht es mittlerweile gut aus, dass sich dieser Erfolg wiederholt.

Während der Grippewelle im Februar freuten Diane und Alexander Grützner sich noch über Mathildas Gesundheit. „Sie war fit und obwohl ihre Geschwister die Grippe hatten, konnten die Viren ihr nichts anhaben“, erinnert sich der Vater. Wenig später kam der Schock: Zu Fieber und Abgeschlagenheit kamen blaue Flecken und dicke Füße – dieselben Anzeichen wie vor der Leukämie-Diagnose 2013. Am 2. März kam die traurige Gewissheit, dass die junge Herbertingerin wieder akute myeloische Leukämie hat.

Der Rückfall kommt nach vier Jahren

Pro Jahr erkranken 130 bis 150 Kinder an dieser Form der Leukämie. „Die Rückfallquote liegt bei 26 Prozent, aber in den meisten Fällen kommt das ein oder zwei Jahre nach Therapieende vor“, sagt Dr. Michaela Döring, Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in der Tübinger Klinik. Nur ein bis zwei Prozent der Erkrankten erleiden nach drei oder mehr Jahren noch einen Rückfall. Doch genau in diese Gruppe fällt Mathilda. Für die Achtjährige bedeutete die Diagnose nach vier leukämiefreien Jahren die Rückkehr nach Tübingen und eine sofortige Chemotherapie. Der Anteil der Leukämiezellen im Blut lag bei 98 Prozent. Nach dem ersten Chemoblock immer noch bei 95 Prozent. „Die Therapie hatte überhaupt nicht angeschlagen und wir mussten umdenken“, berichtet Döring. Trotzdem bekam die Achtjährige die Nebenwirkungen wie Haarausfall, Übelkeit und Erbrechen deutlich zu spüren. Für den zweiten Chemoblock im April griffen die Ärzte zu einem sogenannten Triple-Block, bei dem drei Chemotherapeutika zum Einsatz kommen. Jeweils fünf Tage dauert ein Chemotherapieblock, anschließend ist in der Regel rund drei Wochen Pause. Im Anschluss kamen auf 1000 Zellen noch eine Leukämiezelle. „Das war ein Riesensprung und wir haben mit einem zweiten Block im Mai die Zahl der Leukämiezellen noch weiter reduziert“, sagt die Medizinerin.

Während des Aufenthaltes in Tübingen ist Mutter Diane stets an Mathildas Seite. „Sie hat die ganze Behandlung über sich ergehen lassen, aber nun ja viel mehr realisiert als bei der ersten Erkrankung“, schildert sie. Drei Mal in den vielen Monaten in Tübingen aber wurde der Achtjährigen alles zu viel. „Dann brauchte sie Eier“, verrät Diane Grützner mit einem Schmunzeln. Denn die durfte Mathilda dann samt ihres Frustes, ihrer Wut und Angst in eine Schüssel schmettern.

Daheim versucht währenddessen Vater Alexander den Alltag der Großfamilie zu meistern. Fünf der weiteren sieben Kinder leben noch zu Hause, besuchen Schule oder Kindergarten, machen eine Ausbildung. „Es war eine schwierige Situation. Mit Gedanken ist man ja viel bei Mathilda, aber auch hier gibt es junge Menschen, denen wir gerecht werden müssen“, sagt der Vater. Somit war er zunächst mehrere Wochen krankgeschrieben bis eine Haushaltshilfe die alltäglichen Arbeiten im Haus übernahm und er zu seiner Stelle beim Herbertinger Bauhof zurückkehren konnte.

Überraschung bei der Suche nach Knochenmarkspender

Um Mathildas Überlebenschancen noch zu verbessern, sollte sie eine Knochenmarktransplantation bekommen. Bei sieben Geschwistern waren die Mediziner in Tübingen sehr zuversichtlich, einen passenden Spender zu finden – aber Fehlanzeige. Umso größer war die Überraschung, dass sich Vater Alexander als genetischer Zwilling seiner Tochter herausstellte. „Ich kann gar keine Zahl sagen, wie wahrscheinlich das überhaupt ist. Aber es ist extrem selten und war ein großer Glücksfall für Mathilda“, sagt Döring. Mitte Juni spendete Alexander seiner Tochter Knochenmarkzellen, 44 Tage später wurde die Achtjährige aus der stationären Behandlung entlassen. Wegen einer Virusinfektion musste sie aber schon nach wenigen Tagen zurück. „Das ist nicht selten. Das Immunsystem muss wieder lernen zu arbeiten“, berichtet Döring. Auch Anfang Dezember muss Mathilda wegen einer Virusinfektion wieder nach Tübingen und stationär behandelt werden. „Sie spricht auf die Therapie gut an und ist nun auf dem Weg der Besserung“, sagt Döring.

Heiligabend feiert die gesamte Familie bei den Großeltern. Nach dem Kirchgang gibt es Essen, es wird gesungen, musiziert, gebetet – und natürlich eine Bescherung geben. Rückblickend war es für Vater Alexander ein verrücktes Jahr, mit der Knochenmarktransplantation als ein einschneidendes Erlebnis. „Auch als gestandener Mann hatte ich Angst wie Sau. Aber es war ja klar, dass ich das für meine Tochter durchziehe.“ Mutter Diane bezeichnet das Jahr als lang, beschwerlich und angstvoll. Noch immer beobachtet sie die Untersuchungsergebnisse ganz genau. „Nachts fange ich dann zu grübeln an, ob wir irgendwann wieder einen normalen Alltag haben werden.“ An ein Datum hängt die Familie eine große Hoffnung: den 29. Dezember, Tag 200 nach Knochenmarktransplantation. Laut Mathildas Ärztin Manuela Döring ist dies der nächste Meilenstein auf dem Weg der Genesung. „Dann gibt es wieder eine Knochenmarkpunktion und wir erfahren wie erfolgreich die Transplantation war und ob die Leukämie weg ist“, erklärt die Medizinerin. Alle müssten noch etwas Geduld haben, aber die Ärztin ist sehr optimistisch.

Schicksal bewegt Menschen in der Region

Während Diane Grützner ihrer achtjährigen Tochter bei der Chemotherapie in Tübingen zur Seite steht und Vater Alexander daheim den Alltag mit den Geschwistern bewältigt, bewegt das erneute Schicksal der Herbertinger Großfamilie die Menschen in der Region.

Auch Michael Gläser, Lehrer der Realschule Mengen, wird auf die Lage aufmerksam. Denn Mathildas Schwester Heidi war mal in seiner Klasse und so war ihm auch die Vorgeschichte bekannt. Mit seinen Schülern der damalige Klasse 8b besprach er die Idee, ein Spendenprojekt ins Leben zu rufen. „Das gehört ohnehin zum Fach Wirtschaft, Verwalten und Recht. Also haben wir uns an die Arbeit gemacht“, berichtet Gläser. Er selber habe Formalitäten übernommen, die Schüler eifrig um Spenden geworben, haben mit Kuchenverkauf angefangen und schließlich 8000 Flyer verteilt. Während die ersten Euros in Sammelbüchsen und auf dem Konto landen, bleibt für den Lehrer eine Hürde unüberwindbar. „Ich war bei acht Organisationen, ob sie uns wegen der Gemeinnützigkeit unterstützen könnten. Leider haben alle abgelehnt, sodass wir die Aktion machen mussten, ohne eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können“, berichtet Gläser. Da er gar nicht alle Spender mit Namen und Anschrift kennt, hofft er, sie durch die Veröffentlichung in der Presse mit der Information zu erreichen. „Wir bedauern sehr, dass es nicht anders ging. Denn die Resonanz war überwältigend, das Schicksal der Familie hat viele Menschen hier ergriffen“, sagt Gläser. Rund 30 000 Euro kamen schließlich zusammen.

Im Sommer besuchten die Schüler Mathilda in Tübingen. „An dem Tag ging es ihr leider nicht so gut, aber es war für die Schüler gut, die schwierige Situation und den Klinik-alltag zu erleben“, sagt Gläser. An dem Tag hat die Klasse auch die Familie über die Spendensumme informiert und damit überwältigt. „Wir können das bis heute nicht fassen“, sind Diane und Alexander Grützner sich einig. Das Geld solle für Mathilda angelegt werden, weil kaum vorhersehbar sei, was in Zukunft noch auf die junge Herbertingerin zukommt. „Sie wird womöglich noch zusätzliche Therapien brauchen, die die Krankenkasse nicht mehr übernimmt, und wohl auch nie so belastbar sein wie andere Menschen“, vermutet Diane Grützner. „Von Außenstehenden bekommen wir immer wieder zu hören, dass Mathilda doch nun richtig zur Schule müsste. Aber das geht aufgrund der Infektionsgefahr derzeit noch gar nicht“, sagt Vater Alexander. Die Eltern wollen Mathilda Zeit lassen, nicht nur zur weiteren Erholung. „Sie will derzeit einfach ihre Ruhe haben und oft einfach ungestört spielen. Vermutlich will sie die Zeit nachholen“, sagt die Mutter. Über ihre Krankheit mag Mathilda nicht reden, verfällt bei dem Thema sofort in Schweigen. Den normalen Alltag einer Achtjährigen wird sie vermutlich auch im kommenden Jahr noch nicht erleben. Anstatt in der Grundschule zu sitzen, kommt je nach Gesundheitszustand ein Hauslehrer zu Mathilda. „Auch wenn die Genesung gut voranschreitet, wird eine gewisse Angst und psychische Belastung bei der Familie noch bleiben. Denn Mathilda benötigt noch immer sehr viel mehr Betreuung als ein gesundes Kind“, sagt Dr. Michaela Döring, Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in der Tübinger Klinik.