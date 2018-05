Bei der Hauptversammlung der Bergnarren Hundersingen-Beuren sind bei den Wahlen diverse Vorstandsämter neu besetzt worden. Unter anderem schied Harald Spöcker als zweiter Vorsitzender aus. Sein Nachfolger ist Thomas Hiller

Schriftführerin Anja Geiger ging in ihrem Bericht auf die vielen einzelnen Aktivitäten des Vereins ein. Nicht nur in der Fasnet ist der Verein aktiv, sondern er beteiligt sich das ganze Jahr über am Dorfgeschehen, wie Kindersommer, Ferienprogramm und Dorffest. Neu war im vergangenen Jahr die Rocknacht, welche zur Fasnetseröffnung stattfand. Ebenfalls berichtete die Schriftführerin über gleichbleibende Mitgliederzahlen. Der Verein hat derzeit 283 Mitglieder, davon 212 Erwachsene und 71 Kinder. Diese teilen sich wie folgt auf: 216 Hexen, 49 Kelten, 25 Fanfarenzug und 35 passive Mitglieder. 38 Mitglieder haben beide Häser, vier Mitglieder sind sogar Hexe, Kelte und beim Fanfarenzug.

Den Bericht des Fanfarenzuges verlas Abteilungsleiterin Marion Fischer. Sie ließ dessen Aktivitäten des letzten Jahres Revue passieren. Zurzeit sind dort 24 Spieler aktiv dabei. Es fanden zahlreiche Proben und Auftritte statt. Einen akzeptablen Kassenstand hatte Kassiererin Carina Remensperger in ihrem Bericht zu vermelden. Sie zeigte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins genau auf. Bürgermeister Magnus Hoppe fand anschließend lobende Worte für den Verein und bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern für die geleistete Arbeit im Verein. Er schlug die Entlastung der Kassiererin und der gesamten Vorstandschaft vor. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Ortsvorsteher Reinhold Eisele wurde als Wahlleiter bestimmt. Bei den diesjährigen Wahlen wurde dann wie folgt gewählt: Harald Spöcker scheidet als zweiter Vorsitzender aus. Der bisherige Hexenmeister Thomas Hiller wechselt in dessen Amt. Markus Siebenrock, bisher Beisitzer, wird ab sofort neuer Hexenmeister. Schriftführerin Anja Geiger, die Beisitzer Annika Reck und Stephan Hiller wurden für weitere zwei Jahre gewählt. Neu als Beisitzer sind Nicole Hiller und Enrico Kästner in die Vorstandschaft gewählt worden. Die bisherige Keltenführerin Luzia Baumeister scheidet aus.

Ebenfalls wurde an diesem Abend erneut über eine Satzungsänderung entschieden. Diese Satzungsänderung stand bereits letztes Jahr auf dem Programm und wurde einstimmig angenommen. Aufgrund eines formalen Fehlers musste die Abstimmung in der diesjährigen Hauptversammlung wiederholt werden. Kassenprüfer Wolfgang Reck erklärte der Versammlung die rechtliche Notwendigkeit der Änderung der Satzung. Die Änderung wurde von den Anwesenden einstimmig beschlossen. Abschließend bedankte sich der erste Vorsitzende Martin Siebenrock bei seinem Team. Die Vorbereitungen für die kommende Fasnet sind bereits in vollem Gange.