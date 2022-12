Marbachs Bayern-Fanclub „Edelfans“ spendet für Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Marbacher FC Bayern-Fanclub mit seinen rund 150 Mitgliedern möchte gerade in der Weihnachtszeit eine Spende von 1500 Euro an die „FC Bayern Hilfe“ überweisen. Mit dem Geld aus dieser Aktion werden verwundete Kinder aus dem Kriegsgebiet der Ukraine nach Deutschland ausgeflogen. Anschließend erfolgt die medizinische Versorgung und auch an eine Reha ist dabei gedacht. „Für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Projekt des FC Bayern durch unsere Vereinsmitglieder unterstützen“, so Vorsitzender Martin Dirlewanger. Auf dem Foto von links: Vorsitzender Martin Dirlewanger, Kassier Jürgen Obert und der stellvertretende Vorsitzende Ralf Gessler. Foto: Wolfgang Lutz