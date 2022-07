Marbacher Kindermusical begeisterte die vielen Zuschauer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor zwei Jahren begann Andrea Häberle, die Leiterin des Kinderchores Marbach, mit den Proben zum Musical „Der Regenbogenfisch“. Doch auch hier sorgte Corona für eine Pause und nun konnte das Stück endlich aufgeführt werden. Vor einem großen Publikum sangen, tanzten und schauspielerten sich die 26 Mädchen und Buben in die Herzen der Zuschauer. Es hat sich also gelohnt, intensiv das Musical einzustudieren, wobei Andrea Häberle auf die Unterstützung von der Vorsitzenden des Liederkranzes Marbach, Elisabeth Widmann und Claudia Dirlewanger, zählen konnte.

Doch kurz vor der Premiere mussten einige Akteure krankheitsbedingt ersetzt werden und da sprangen die Mädchen vom Kinderchor Bogenweiler ein – innerhalb kürzester Zeit hatte man sich aneinander gewöhnt und der Aufführung stand nichts mehr im Wege. Die Jüngsten des Kinderchores, alles durchweg blaue Fische, bildeten bei dem Kindermusical den lautstarken Chor im Hintergrund, während die Älteren die Hauptakteure waren.

Der „Regenbogenfisch“ war bestückt mit lauter glitzernden Schuppen, was natürlich das ganze Getier im Meer neidisch machte. Wenigstens eine Schuppe wollten sie von dem Fisch abhaben, was dieser aber strikt ablehnte. So kam es, wie es kommen musste. Der Fisch vereinsamte und hatte keine Freunde mehr, alle wandten sich von ihm ab. Doch immer wieder versuchten die anderen Fische eine Schuppe abzubekommen und tatsächlich zeigte er sich spendabel und gab eine Schuppe ab. Das sprach sich am Meeresgrund herum und bald wollten alle was von dem Regenbogenfisch haben. Dieser merkte dann bald, dass Teilen und das Miteinander wichtiger sind, als eitles Gehabe. Und so fanden sie sich wieder zusammen.

Als dann noch ein fremder Fisch ins Revier kam, lehnten ihn alle ab. Er drohte von einem Hai gefressen zu werden. Der kleine blaue und der Regenbogenfisch eilten zur Hilfe und zeigten Solidarität mit dem Fremdling und verjagten den Hai.

Eine Stunde lang sangen, tanzten und schauspielerten dann die Kinder und das ohne Pause, alles frei weg gesungen. Die begeisterten Zuschauer dankten es ihnen mit viel Beifall. Vorsitzende Elisabeth Widmann war es dann, die zum einen den Kindern und vor allem der Jugendchorleiterin Andrea Häberle den Dank aussprach. Es wurde ein tolles Musical aufgeführt, bei dem Kinder durch ihre klare Stimmen und ihr schauspielerisches Können überzeugten.