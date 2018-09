Marbacher Erstklässler besuchen Lilly-Jordans-Schule

An der Lilly-Jordans-Schule Herbertingen sind in der vergangenen Woche die neuen Erstklässler eingeschult worden. Zum ersten Mal dabei waren die Schulanfänger aus Marbach, die nun ebenfalls in Herbertingen die Schulbank drücken. Außerdem bereichern künftig sechs Schüler der Aicher-Scholl-Schule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – das Schulleben, die durch Kooperation an die Klasse 1a angegliedert sind.

Die Abc-Schützen wurden von Schulleiterin Gabi Steinacher willkommen geheißen. Auch Bürgermeister Magnus Hoppe begrüßte die Kinder und wünschte ihnen, dass sie an der Grundschule ein gutes Fundament für ihre Schullaufbahn aufbauen können. So wie ein Bauklotzturm eine gute Basis braucht, so brauche auch die Bildung einen festen Untergrund, ein Fundament. Den Lehrern wünschte er nette Eltern.

Ihr Willkommen sangen die Dritt- und Viertklässler und erzählten – passend zu den Buchstaben von „erste Klasse“ – was ihnen an der Lilly-Jordans-Schule besonders gut gefällt und worauf sich die Neuen freuen können.

Anschließend durfte jedes Kind seine Schullaufbahn einläuten, indem es durch einen Torbogen schritt und die dort hängende Glocke anschlug. Dann ging es für die Erstklässler zur ersten Schulstunde.

Doch nicht nur die Erstklässler aus Marbach sind neu in Herbertingen. Die Zweit- und Drittklässler des Teilortes kamen ebenso dazu und vergrößern die vorhandenen Klassen. Die vierte Klasse verbleibt in Marbach und bildet eine neue Außenstelle der Lilly-Jordans-Schule.