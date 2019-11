Marbach verstärkt seine Veredlerriege

Mit der mehr als 200 Jahre alten Vollblutaraberzucht im Hauptgestüt und den blutgeprägten Landbeschälern für die Sportpferdezucht prägt Marbach die leistungsorientierte Pferdezucht Deutschlands. Immer auf der Suche nach geeigneten Hengsten ist Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck mit ihrem Team. Für die Decksaison 2020 präsentiert das Haupt- und Landgestüt Marbach gleich mehrere neue Veredlerhengste für die Landespferdezucht.

Ein bewährter Englischer Vollblüter mit Springtalent wechselt in die Veredlerriege des Haupt- und Landgestüts Marbach: Der 18-jährige Armand xx. siedelte im Oktober aus dem Holsteiner Hengststall in Elmshorn auf die schwäbische Alb über und wurde für das Zuchtprogramm DSP anerkannt.

Der im Gestüt Karlshof gezogene Aemand xx ist in fünf Rennzeiten geprüft. Zwei- bis Sechsjährig lief er 25 Rennen, von denen er sechs gewann, darunter den auf Schnee gelaufenen Großen Preis von St. Moritz und zwei Jagdrennen. Nach der Rennkarriere bezog Armand xx seine Beschälerbox in Elmshorn beim Holsteiner Verband. Gleich aus seinem ersten Fohlenjahrgang stellte er mit Alant einen gekörten Sohn, der mit Dirk Ahlmann in der Zucht und im Sport erfolgreich ist. Ein weiterer Sohn Armagnac wurde 2012 für das Deutsche Sportpferd gekört. Auch im Vielseitigkeitssport sind Nachkommen des Armand xx international erfolgreich.

Große Hoffnung im Nachwuchssport

Eines der besten Nachwuchspferde im Vielseitigkeitssport steht ab sofort in Marbach unter Vertrag: Der siebenjährige Anglo-Araber Cestuy la de l’Esques AA, Fünfter im Finale der Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde 2019 in Le Lion d’Angers unter dem Sattel von Thomas Carlile, hat die Reise in den Süden Deutschlands angetreten. „Wir freuen uns sehr, Tiefgefriersamen dieses besonderen Sportlers in Deutschland, Österreich und Dänemark anzubieten“, sagt Marbachs Gestütsleiterin Astrid von Velsen-Zerweck, „mit dem Besitzer des Hengstes, Dr. Andreas P. Gygax aus der Schweiz, verbindet uns die Leidenschaft für das Blutpferd im Spitzensport und als Veredler für die Landespferdezucht. Gemeinsam wollen wir ihn möglichst vielen Züchtern zugänglich machen“. Von Marbach aus wird der Hengst während der Wintersaison verschiedenen Körkommissionen zur Anerkennung vorgestellt. Den Anfang machte die DSP-Körung anlässlich des Marbacher Wochenendes, wo er für das Deutsche Sportpferd anerkannt wurde und sich auf dem Galaabend in glänzender Form unter dem Sattel präsentierte.

Seine Karriere ist beispielhaft: Geboren im Züchterstall von Laurent Jamault in Frankreich, gewann er drei- und vierjährig das Nationalchampionat in Pompadour mit der Bestnote für das Exterieur. Fünf- und sechsjährig erfüllte er mit Siegen und Platzierungen bis CCI** und einem siebten Platz im Finale des französischen Nationalchampionats die Kriterien für die Leistungsprüfung in Frankreich. Siebenjährig beendete er seinen ersten Drei-Sterne-Kurs (CCI3*-S) in Tartas mit einem dritten Platz, den zweiten CCI3*-Start in Chaumont en Vexin verwandelte er in einen klaren Sieg, und beim schweren CCI3*-Kurs in Le Pin wurde er Zweiter von 101 Startern. Den krönenden Saisonabschluss bildete der fünfte Rang bei den Weltmeisterschaften der siebenjährigen Vielseitigkeitspferde in Le Lion d‘Angers. Sein Reiter Thomas Carlile ist überzeugt von dem Hengst: „Er hat alles für den ganz großen Sport!“.

Gute Nachrichten für die Fans sportgeprüfter Anglo-Araber: Der französische Anglo-Araber Nathan de la Tour AA, selbst im schweren Springsport erfolgreich, bleibt auch für die Decksaison 2020 als Pachthengst in Marbach. „Nathan hat 2018 und 2019 zwei sehr gute Fohlenjahrgänge abgeliefert, so dass wir aufgrund der großen Züchternachfrage mit unseren französischen Partnern eine weitere Decksaison ausgehandelt haben, bevor er zurückkehrt“, sagt Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck.