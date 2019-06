Marbach fordert einen Fußgängerüberweg in der Ortsdurchfahrt

Seit Jahren besteht in Marbach der Wunsch, in der Ortsmitte im Bereich der Bushaltestelle, eine Querungshilfe anzulegen. Dies wurde bisher mit Verweis auf die Verkehrszahlen und die Fußgängerfrequentierung von den Behörden abgelehnt.

Nun hat aber das Ministerium für Verkehr des Landes neue Rahmenbedingungen geschaffen und den zuständigen Stellen einen sehr hohen Ermessensspielraum eingeräumt. Dies war nicht zuletzt auch ausschlaggebend, dass sich zu diesem Vorhaben in Marbach eine Bürgerinitiative gegründet hat und Ortsvorsteher Bernhard Obert ein entsprechendes Schreiben an die Straßenverkehrsbehörde in Bad Saulgau sowie an Bürgermeister Magnus Hoppe gerichtet hat. Hier wird auch der Wunsch geäußert, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Herbertingen zu nehmen, um damit auch einen unterstützenden Beschluss für das Vorhaben in Marbach herbeizuführen. Parallel dazu organisierte die Bürgerinitiative eine Unterschriftenaktion im Ort, die ein überwältigendes Ergebnis für die Anlegung eines Fußgängerüberweges erbrachte.

Laut Verkehrszählung 2300 Fahrzeuge pro Tag

Das Team der „Bürgerinitiative pro Fußgängerüberweg“ mit Markus und Claudia Dirlewanger, Anne Grimm, Jenny Hake, Helmut Harsch, Stefanie Laux und August Obert haben zusammen mit der Ortsverwaltung dasselbe Ziel, nämlich den Schutz der Kinder und hier die sichere Querung der vielbefahrenen Durchgangsstraße mit Schaffung eines Fußgängerüberweges. Laut einer Verkehrszählung durchfahren von Montag bis Freitag im Schnitt etwa 2300 Fahrzeuge pro Tag den Ort. Dabei handelt es sich um ein außerordentlich hohes Schwerlastverkehrsaufkommen vor allem in Zeiten des Berufsverkehrs. Marbach liegt an der Verkehrsachse Freiburg-Memmingen und auf absehbare Zeit ist hier laut Bürgerinitiative mit keiner überregionalen Lösung und Verbesserung der Verkehrsführung zu rechnen und auch der örtliche Kiesabbau trägt zu einem hohen Aufkommen des Schwerlastverkehrs bei.

Die Bushaltestelle in der Ortsmitte dient hauptsächlich dem Schülerverkehr nach Bad Saulgau und Herbertingen. Nachdem nun Ende des Schuljahres die Grundschule in Marbach geschlossen wird, müssen dann alle etwa 90 Kinder von der Bushaltestelle aus zu ihrer Schule abfahren, auch die Erstklässler mit sechs Jahren. Daher wäre eine Querungshilfe im Bereich der Bushaltestelle mehr als angebracht, so die Vertreter der Bürgerinitiative. Als Schwelle für die Errichtung eines Fußgängerüberweges sieht der Leitfaden hierzu eine Verkehrsstärke von 200 Fahrzeugen in der Spitzenstunde des Fußgängerverkehrs vor. Laut Verkehrszählung von Dezember 2018 ist davon auszugehen, dass diese Schwelle regelmäßig überschritten wird.

Auch die räumlichen Voraussetzungen, so die Bürgerinitiative, seien zur Anlegung einer solchen Querungshilfe gegeben, da sich auf beiden Straßenseiten Gehwege befinden. Der Ortschaftsrat Marbach hat sich ebenfalls mit dem Thema eingehend befasst und ist einhellig der Meinung, dass im Hinblick auf den Schutz der Kinder eine sichere Überquerung der Straße oberstes Ziel ist.