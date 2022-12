Magnus Hoppe tritt erneut an

Pünktlich zum Beginn der Bewerbungsfrist am vergangenen Samstag zu Mitternacht hat der amtierende Bürgermeister Magnus Hoppe seine Unterlagen für seine erneute Kandidatur um das Amt des Herbertinger Bürgermeisters in den Briefkasten des Herbertinger Rathauses eingeworfen. In einer Pressemitteilung begründet Hoppe seinen Entschluss, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben.

„Mein persönliches Engagement für Herbertingen habe ich nie auf eine Amtszeit begrenzt angesehen. Daher stand mein Entschluss, mich für eine weitere Amtszeit zu bewerben, bereits relativ früh fest. Folgerichtig möchte ich nun die begonnenen Projekte weiterführen und wichtige neue Entwicklungen für Herbertingen anstoßen. Viele Projekte, wie zum Beispiel die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen oder auch die Wandlung des Freilichtmuseums Heuneburg, werfen nach einem langen Planungs- und Vorbereitungprozess nun endlich ihre Früchte ab. Da habe ich natürlich große Lust, gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft diese zu ernten“, sagt Hoppe zu seinen Beweggründen, erneut zu kandidieren.

Außerdem fühle er sich wohl in Oberschwaben: „Nach dem Umzug vor knapp acht Jahren haben wir uns hier schnell eingelebt. Es macht einfach Spaß, mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten. Ich schätze besonders die Offenheit und die Bodenständigkeit, die hier noch gelebt wird.“

Zu den Aufgaben, die in der kommenden Amtszeit anstehen, zählen laut dem amtierenden Rathauschef unter anderem Investitionen in das Abwassersystem, die weitere Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herbertingen sowie vor allem in den Ausbau der Kinderbetreuung. „Hier wollen wir den Kindergarten St. Nikolaus in Herbertingen neu- und die Grundschule in Marbach umbauen und unsere Grundschule fit für den Ganztagesanspruch ab 2026 machen“, so Hoppe.

Auch werden die Sanierung und die Anpassung weiterer kommunaler Gebäude an künftige Anforderungen, wie zum Beispiel der drei Feuerwehrgerätehäuser sowie die Sanierung weiterer Gemeindestraßen auf dem Programm stehen. Zusammen mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft möchte Hoppe diese Prozesse auch unter schwieriger werdenden Rahmenbedingungen angehen.

Im Wahlkampf will Magnus Hoppe wieder Bürgergespräche in allen Ortteilen anbieten, zudem wird ein Flyer an alle Haushalte verteilt. Der Gemeinderat habe unterdessen eine Kandidatenvorstellung am 6. März 2023 anberaumt.