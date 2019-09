„Lottogemeinschaft Engel“ versucht die Abzocke

Unbekannte haben am Samstag versucht, einen 72-jährigen Mann aus Herbertingen zu betrügen. Der Senior erhielt bereits Tage zuvor einen Telefonanruf eines angeblichen Mitarbeiters der „Zentralverteilungsgemeinschaft Bremen“. Dieser gab ihm gegenüber an, dass er bereits seit neun Monaten Mitglied in einer Lottogemeinschaft sei. Diese Zeit war bislang beitragsfrei, nun müsse er für mindestens weitere neun Monate Beiträge in Höhe von rund 100 Euro monatlich leisten. Der Anrufer übte nach Angaben des Seniors erheblichen Druck auf ihn aus, so dass er schließlich einem Angebot des Unbekannten für eine verkürzte Laufzeit von drei Monaten einwilligte. Kurze Zeit später erhielt der 72-Jährige ein Abo-Bestätigungsschreiben der „Lottogemeinschaft Engel“, widersprach auf Anraten der Verbraucherschutzzentrale dann schriftlich dem Vertrag. Am Samstag erhielt der Senior dann einen Telefonanruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er 50 000 Euro gewonnen habe, er aber 900 Euro Gebühren elektronisch bezahlen müsse. Daraufhin wandte sich der 72-Jährige an die Polizei.