Lindern: Betroffene helfen sich gegenseitig

In einem Patientenforum tauschen sich Betroffene, Angehörige und Experten am Samstag, 1. Oktober, über Fibromyalgie aus. Übersetzt bedeutet dieses Leiden Faser-Muskel-Schmerz. „Es ist eine chronische Erkrankung der Weichteile über die noch viel Aufklärung geleistet werden muss“, sagt Eugen Weiß von der Arbeitsgemeinschaft Bad Saulgau der Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Die Arbeitsgemeinschaft richtet das 7. Patientenforum des Landesverbandes in der Alemannenhalle in Herbertingen aus und hat dafür Experten aus der Region als Referenten gewonnen.

Die Hauptbeschwerden sind Schmerzen in vielen Körperabschnitten, fast immer an der Wirbelsäule. Hinzu kommen Schmerzen meist an gelenknahe Bereichen wie Schultern, Ellbogen, Händen, Knien und Sprunggelenken. Die genauen Ursachen der Fibromyalgie sind bis heute unbekannt.

„Die Krankheit trifft Jung und Alt. Viele Betroffene müssen ihre Arbeit aufgeben, auch Partnerschaften zerbrechen, weil das Verständnis und Wissen fehlt. Eine Heilung ist nicht möglich, wohl aber eine Linderung und der richtige Umgang mit Schmerz“, sagt Eugen Weiß, der selber betroffen ist. In Organisationen wie der Rheuma-Liga und ihren Arbeitsgemeinschaften sind viele Betroffene ehrenamtlich engagiert. Eine Schwierigkeit der Krankheit sei die Diagnose. Denn trotz der starken Schmerzen finde sich kein körperlicher Befund. „Früher wurden die Betroffenen in die psychosomatische Ecke gestellt. Doch dort gehören sie überhaupt nicht hin. Mittlerweile gibt es einige Spezialisten, die Fibromyalgie richtig diagnostizieren und den Menschen helfen können.“

Beim Patientenforum werden von 9.30 bis 16 Uhr solche Spezialisten in Vorträgen über aktuelle Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten die Besucher informieren. Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Wolf D. Scheiderer, Chefarzt der Reha-Klinik Bad Saulgau, wird Goran Svigir, leitender Psychologe der Klinik, referieren über das Thema: „Fibromyalgie, wenn der Schmerz bleibt – Schmerzbewältigung“. Dr. Ulrich Hedderich, Rheumatologe der Klinik im Hofgarten in Bad Waldsee, spricht über „Die sozialmedizinische Begutachtung bei Fibromyalgie“. Dr. Thomas Weiss, Facharzt aus Mannheim, wird die „Bedeutung der Selbsthilfe bei Fibromyalgie“ beleuchten. Zweimal ist Gymnastik mit der Physiotherapeutin Viktoria Dichmann von der Sonnenhof-Therme geplant. Zwischendurch besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Anmeldung bis 20. September und weitere Infos unter www.rheuma-liga-bw.de, fibromyalgie@rheuma-liga-bw.de oder 07586/5328.