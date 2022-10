Leistungsabzeichen in Herbertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus Anlass des Jubiläumswochenendes zum 150-jährigen Bestehen der Einsatzabteilung Herbertingen traten am 8. Oktober 22 Gruppen, 19 Mal Bronze, drei Mal Silber, zur Leistungsprüfung an.

Als Novum wurden in diesem Jahr zwei Termine im Landkreis angeboten, um die Prüfung für das Leistungsabzeichen ablegen zu können. Nachdem bereits im Juni in Bingen 11 Gruppen angetreten waren, hatten sich 25 Gruppen für die Abnahme in Herbertingen angemeldet. Die im Vorfeld teilweise herrschende Skepsis wegen des späten Termins haben die zahlreichen Anmeldungen widerlegt. Drei Gruppen konnten jedoch krankheitsbedingt an diesem Samstag nicht antreten. Von den 198 Teilnehmern, davon 11 Frauen, konnten am Ende 189 die begehrte Auszeichnung in Silber oder Bronze entgegennehmen. Eine Gruppe, die die Anforderung nicht voll erfüllen konnte, erhält die Möglichkeit, die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.

Landrätin Stefanie Bürkle hatte es sich nicht nehmen lassen, bei der Überreichung in der Alemannenhalle in Herbertingen dabei zu sein. Sie dankte allen für ihre Bereitschaft, Außerordentliches für die Allgemeinheit zu tun und gratulierte den Teilnehmern zum Erfolg. Sie dankte auch dem Schiedsrichterteam um Ilona Fritze für die Abnahme und der Feuerwehr Herbertingen für die Organisation vor Ort. Besonders schloss sie die drei stellvertretenden Kreisbrandmeister des Landkreises, Dieter Müller, Marcus Siber und Frank Seeger, in ihren Dank mit ein, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation im Landratsamt stark gefordert und belastet sind.

Den Gruppenführern der erfolgreichen Gruppen konnte anschließend Marcus Siber die Abzeichen überreichen.