Lastwagenfahrer übersieht Auto

Zu einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto ist es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 311 bei Herbertingen gekommen. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer befuhr gegen 15.15 Uhr die Bundesstraße von Herbertingen kommend in Fahrtrichtung Ertingen, als er in einem zweispurigen Straßenbereich auf die rechte Fahrspur wechseln wollte. Hierbei übersah er eine dort fahrende 54-jährige VW-Fahrerin. Bei der Kollision kam es am Lastwagen zu Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, während dieser am VW auf zirka 3 000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde niemand.