Lastwagenfahrer übersieht einen Toyota

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 8000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der B 32 in Herbertingen. der 43-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 16.15 Uhr die B 32 in Richtung Mengen. Im Bereich der Auffahrt Herbertingen wollte der Lastwagenfahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Toyota-Lenkerin. Bei dem Aufprall auf das Fahrzeugheck wurde der Toyota um rund 90 Grad nach links vor den Sattelzug gedreht und von diesem über 100 Meter weiter vor sich her geschoben. Alle am Verkehrsunfall beteiligten Personen blieben unverletzt.