Kunstfreunde beim Konzert der Domsingknaben in Augsburg

Der erste Halt in der Kartause in Buxheim, um 1100 gegründet, zeigte das karge Leben und Arbeiten des strengen Kartäuserordens auf. Das barocke Chorgestühl wurde wegen Geldproblemen zur Versteigerung angeboten und verblieb fast 100 Jahre in einem englischen Frauenkloster, ehe es in den 1980iger Jahren geschwärzt zurückkehrte und aufwändig restauriert wurde.

Weiter ging es nach Landsberg am Lech zur Stadtführung. Gestartet wurde am Schmalzturm, führte weiter zu den großen Salzstadeln und an das Lechwehr. Der Eintritt in die mit einem zierlichen Hochaltar ausgestattete Johanniskirche bot einen willkommenen Schutz vor dem einsetzenden Regen und beflügelte die Gruppe zu einem gemeinsames Lied. Den Abschluss bildete das ab 1699 errichtete Neue Rathaus.

Dieses wurde von Dominikus Zimmermann, der hier zeitweilig auch ein Bürgermeisteramt versah, aufgestockt und neu gestaltet. Es beinhaltet die imposanten Monumentalgemälde von Hubert von Herkomer, dem Stifter des Mutterturmes. Erstes Ziel am zweiten Tag war die Fuggerei. Sie gilt als eine der ältesten bestehenden Sozialsiedlungen der Welt, gestiftet 1521. Heute wohnen in den 140 Wohnungen der 67 Häuser 150 bedürftige katholische Augsburger Bürger für eine Jahresmiete von 0,88 Euro. Jakob Fugger war zudem von etwa 1495 und 1525 der bedeutendste Kaufherr und Bankier Europas.

Das Familienunternehmen baute er innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem europaweit tätigen Unternehmen aus, stattete Kaiser Maximilian seinem Stand entsprechend mit kostbarer nobler Mode aus und füllte die Kassen des ewig klammen Kaisers. Nach dem Besuch des Weihnachtsmarktes traf man sich im Goldenen Saal. Das Konzert der Domsingknaben war von erster Güte, hohem Niveau und der Höhepunkt des Tages. Besonders der das Konzert abschließende Andachtsjodler sorgte bei den meisten Konzertbesuchern für einen Gänsehautmoment.

Diesen Tag noch zu toppen gelang unserem Fahrer beim abendlichen Festessen mit einer Traumschiff ähnlichen Eisbombenpräsentation. Der letzte Reisetag galt dem Besuch des prachtvollen mit kostbaren Gemälden ausgestatteten Schaezlerpalais. Bei der glanzvollen Einweihung soll Marie-Antoinette im zweigeschossigen Festsaal der Legende nach ein Paar roter Schuhe durchgetanzt haben. Ein pulsierendes, erlebnisreiches Wochenende mit vielen Eindrücken ging nun zu Ende.