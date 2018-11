Konzertstücke werden zum Hörgenuss

Bei seinem Kirchenkonzert am vergangenen Sontag in der Marbacher St. Nikolauskirche bescherte die Musikkapelle den vielen Besuchern ein musikalisches Klangerlebnis der besonderen Art. Musikdirektor Anton Merkle hatte dazu die spezifische Literatur ausgesucht, sodass vor allem sakrale Töne von Musik, Orgel und Gesang das Kirchenschiff erfüllten. Irmgard Hund, stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende, freute sich, Gastgeber für die Musikkapelle zu sein und auch darüber, dass der Erlös aus dieser Veranstaltung der Orgelrestaurierung zugute kommt.

„The glory of love“, mit diesem wunderschönen Choral eröffneten Musikdirektor Anton Merkle und sein Orchester den Konzertabend in St. Nikolaus. Hier überzeugten die Musiker gleich durch eine präzise Wiedergabe und große Ausdrucks-kraft, um dieses emotionsgeladene Stück aus der Feder von Johan de Meij zu einem Hörgenuss werden zu lassen. Dabei ragten die solistischen Passagen im tiefen Blech heraus und bis zum kraftvollen Schlussakkord präsentierte sich das Orchester als homogene Einheit.

Eine Kostprobe auf der restaurierten Orgel gab dann Alexander Schlegel zum Besten. Der Organist wählte mit dem „Allegro Moderato in F“ eine Orgelrarität aus der Romantik für dieses Konzert aus. Als die Töne der Orgel das ganze Kirchenschiff erfüllten, musste man eingestehen: Die Restaurierung der Orgel in St. Nikolaus hat sich mehr als gelohnt. Einen weiteren Hörgenuss bot dann das Blasmusikorchester mit einer kleinen Nachtmusik, nämlich dem „Abendmond“ von Thiemo Kraas. Unverkennbar bei dieser Komposition herauszuhören waren die zwei Volkslieder „Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“, die Kraas zu einem beschaulich-tragenden Werk zusammengeführt hat.

Chor und Musiker ergänzen sich

Zu den „Neuen Geistlichen Liedern für Blasmusik“ hatte sich dann der Altarraum gefüllt mit den 30 Sängern des jungen Chores „InTakt“ aus Ertingen. Mit ihrer Leitern Carolin Lutz übernahm der Chor bei drei Vorträgen der Kapelle den gesanglichen Part. Junge, frische Stimmen, die sich mit dem Orchester vereinten und so ein homogenes Ton- und Klangebilde mit den Musikern boten. Dabei verstand es Anton Merkle mit seinem Orchester, den Sängern Raum und Platz zu geben, um sie nicht zu überdecken.

Dass zu einem Kirchenkonzert auch eine Pop-Ballade passen kann, zeigten die Musiker anschließend mit dem nicht so bekannten Song „The way old friend do“ von der schwedischen Pop-Gruppe Abba. Hier überzeugte die Kapelle vor allem mit der Umsetzung, die allen Emotionen freien Lauf ließ und man so erahnen konnte, was sich textlich hinter diesem Song verbarg. Ein Höhepunkt an diesem Abend war auch das „Morning Spiritual“ von Luigi di Ghisallo. Ein rhythmisches Medley, das die Sklavenzeit Nordamerikas mit all seinen Facetten beschrieb. Hier spürte man, wie konzentriert das Orchester diese Spirituals mit all ihren Gemütsbewegungen in Tönen ausdrücken konnte.

Was sich hinter „My secret love song“ von Kees Vlak verbarg, darüber konnte man nur staunen. Julia Merkle vom Chor „InTakt“ stand dabei im Rampenlicht. Mit ihrer glasklaren, ausdrucksstarken Stimme verzauberte sie die Zuhörer. Dabei legte sie viel Herzblut in das Liebeslied und wurde vom Orchester dezent begleitet, indem es sich technisch versiert ganz auf die Solistin einstellte.

Auch bei „The Rose“ ließ der Kirchenraum durch seine Akustik wunderbare Klangerlebnisse zu. Dabei waren es Jürgen Brölz und Thomas Rehberg, die auf ihren Trompeten brillierten und an diesem Abend die Stimmen der Filmmusik im Chorraum erklingen ließen. Mit dem irischen Segenswunsch „Möge die Straße uns zusammenführen“ verabschiedete sich das Orchester zusammen mit dem Chor „InTakt“.

Dann kamen die Kirchenbesucher zweimal zum Zug: Zum ersten spendeten sie den Akteuren lang anhaltenden, verdienten Beifall. Als Zugabe band Anton Merkle die ganze Kirchengemeinde für einen Kanon mit ein. So blieb es dem Vorsitzenden des Musikvereins Marbach, Karl Schobloch, vorbehalten, allen Akteuren an diesem Abend und für die Spenden ein herzliches „Vergelt’s Gott“ zu sagen.