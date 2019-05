Konzert erfreut zum Vereinsjubiläum

An zwei Tagen hat der Liederkranz Herbertingen seinen 160. Geburtstag gefeiert und dazu viele Gäste und Freunde eingeladen. War es am Samstagabend das gelungene Jubiläums-Konzert in der Alemannenhalle, erfreuten am Sonntag gleich acht Chöre die Festbesucher mit ihrem Gesang. Eingebunden in den Festabend wurden auch die Ehrungen langjähriger aktiver Sänger, die vom Präsidenten des Chorverbandes Donau-Bussen, Wolfgang Oberndorfer, ausgezeichnet wurden.

Festlich-strahlend eröffnet wurde der Jubiläumsabend durch den Liederkranz Herbertingen unter der Leitung von Gudrun Heinzelmann. Passend zum Anlass erklang die Kantate „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven. Stolz und voller Freude könne man an diesem Abend auf eine 160-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken, sagte der Vorsitzende Hans Dehm. Das sei Grund genug zum Feiern, denn bis heute werde der Chorgesang in Herbertingen gepflegt. Doch das Singen habe sich in dieser schnelllebigen Zeit auch verändert und man habe sich angepasst. So wolle man mit diesem Jubiläum auch ein Zeichen setzen: „Wir wollen auf den Chorgesang aufmerksam machen und mutig in die Zukunft schauen“, so Dehm.

Chor beweist Kontinuität

Musikalisch bot der Chor einen Ausflug in die Romantik mit einem Strauß an Melodien, die ganz der Jahreszeit angepasst waren. „Frühlingsliebe“, „Da unten im Tale“ und auch „Die Wollust in den Maien“, boten lyrisch-romantische Szenen, die den Zuhörern allesamt durch ein harmonisch-stimmiges Klangbild nahegebracht wurden. Der Chor habe in all den Jahren den Widrigkeiten getrotzt und habe bis heute Kontinuität bewiesen und unternehme viel zur Existenzsicherung, sagte Bürgermeister Magnus Hoppe. Daher freue er sich besonders, dass der Liederkranz heute mit einem tollen Klangkörper auf der Bühne stehen könne. Die Qualität eines Chores fuße auf Spaß und nur so könne man so erfrischend singen. Gudrun Heinzelmann verstehe es, den Chor zu fordern. Hans Dehm trage dazu die Verantwortung, dass der Chor weiter besteht, so Hoppe. Nicht vergessen wollte er auch das kirchliche und weltliche Engagement, das der Liederkranz leiste.

Mit einem willkommenen „Geburtstagsgeschenk“ wartete auch das Klarinettenduo Bernd und Georg Buck auf. Begleitet am Klavier von Richard Fischer boten sie das „Konzertstück Nr. 1“ und den „Ungarischen Tanz Nr. 5“. Nicht weniger imposant und beeindruckend dann der Auftritt der jungen Sopranistin Theresa Heinzelmann. Mit ihrer frischen und ausdrucksstarken Stimme begeisterte sie die Konzertbesucher mit drei Vorträgen aus verschiedenen Operetten. Danach entführte der Männerchor Hohentengen mit ihrem Dirigenten Andreas Pfau in die Moderne. Nach einer musikalischen Aufforderung „Sing mit uns“, ging es Richtung Neue Deutsche Welle mit „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys und „Skandal im Sperrbezirk“.

„Mit dem Liederkranz verbindet uns eine lange Freundschaft und das soll auch so bleiben“, wünschte sich der Vorsitzende des Jungen Chores Michael Baacke. Der Chor unter der Leitung von Stephanie Baacke bot einen Mix aus Pop und Gospel. Dabei waren „Happy“ von P. Williams und „Run to you“ Höhepunkte, mit denen man zum Chorwettbewerb in Heilbronn antreten wird. „Der Junge Chor kann aber nicht nur Englisch“, stellte Baacke klar. Die Zuhörer waren begeistert, als der „Abschied vom Walde“ von Mendelssohn-Bartholdy erklang.

Aber auch der Jubiläumschor hatte sich im zweiten Konzertteil der modernen Literatur verschrieben. Nach dem Lied „Der Mörder war immer der Gärtner“, ging der Chor ganz auf bei „Ach ich hab in meinem Herzen“. Gut angekommen dann auch das witzig-freche Lied „Schuld war nur der Bossa Nova“. Für den Vorsitzenden Hans Dehm war es ein gelungener Konzertabend, zu dem alle Mitwirkenden ihren Beitrag geleistet haben. Für ihn der Anlass Dank auszusprechen an die Akteure, was die vielen Konzertbesucher ebenfalls mit viel Beifall zum Ausdruck brachten.