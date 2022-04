Konrektorat an der Lilly-Jordans-Schule besetzt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits seit Beginn des laufenden Schuljahrs übt Sarah Speh das Amt der Konrektorin an der Lilly-Jordans-Schule aus und seit vergangenen November wurde sie vom Staatlichen Schulamt Albstadt im Amt bestätigt.

Etliche Jahre musste die Grundschule auf eine Konrektorin verzichten, da sie zu wenig Schüler*innen für eine derartige Funktionsstelle hatte. Erst durch eine Änderung der Verwaltungsvorschrift, die eine Herabsetzung der Schülerzahl beinhaltet, konnte die Stelle ausgeschrieben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Schulleitungsteam durch Frau Majer-Wunderle ergänzt, die als Stellvertreterin der Rektorin dieses Amt jahrelang engagiert und sehr zuverlässig ausfüllte.

Frau Speh ist seit dem Jahr 2008 an der Lilly-Jordans-Schule tätig, sie unterrichtet meist in den Klassen 3 und 4, ihr Schwerpunkt ist das künstlerische und musische Arbeiten mit den Kindern. In zahlreichen öffentlichen Auftritten, Ausstellungen und Events repräsentierte sie die Lilly-Jordans-Schule und bereicherte aktiv das Gemeindeleben.

Ihre Beweggründe, sich für das Amt der Konrektorin zu bewerben, stellt sie in eigenen Worten so dar: „Ich habe die Schulentwicklung unter Gabi Steinacher von Anfang an miterlebt, mitgetragen und mitgestaltet und ich bin überzeugt von der Art, wie wir an der Lilly-Jordans-Schule arbeiten. Es ist ein sehr wertschätzendes, ressourcenorientiertes Arbeiten mit dem Ziel, den Kindern einen gelungenen Weg in die Zukunft zu ebnen.

Als die Stelle der Konrektorin an unserer Schule ausgeschrieben wurde, entschied ich mich nach einiger Überlegung, mich als Mitglied des bestehenden, guten Kollegiums zu bewerben und Verantwortung für die Schule zu übernehmen.

Mein Ziel ist es, das bisher Erreichte zu erhalten, neue Ideen zuzulassen und immer wieder zu schauen, wie die Kinder sich in ihrer Persönlichkeit und Fähigkeit positiv entwickeln können. Zudem ist es mir wichtig, Schule so zu gestalten, dass die Kinder sich gerne an eine besondere Grundschulzeit zurückerinnern.“

Ich freue mich sehr über die große Motivation und das außerordentlich hohe Engagement von Frau Speh, das sie bereits seit Beginn ihrer Amtsperiode an den Tag legt. Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang auch bei Frau Majer-Wunderle, die mich als meine Stellvertreterin fast ein Jahrzehnt lang herausragend unterstützt hat.