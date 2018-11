Kleintiere und Vögel ergeben ein buntes Bild

Zwei Tage lang ist die Alemannenhalle in Herbertingen im Beschlag des Kleintierzuchtvereins sowie der Herbertinger Vogelzüchter gewesen. Mit ihrer Schau lockten die beiden Vereine wieder zahlreiche Kleintier- und Vogelfreunde an. Dazu wurde eine nicht alltägliche Rahmenschau aufgebaut, bei der die Reptilienliebhaber auf ihre Kosten kamen.

Bereits zum vierten Mal präsentierten die Vogel- und Kleintierzüchter zusammen in einer Ausstellung ihre Tiere. „Dies“, so der Vorsitzende Günter Lutz vom Vogelzuchtring Herbertingen, „hat vor allem praktische Gründe, denn allein könnten wir so eine Schau aus personellen Gründen nicht mehr stemmen“. Dazu kommt, dass mit Kleintieren und Vögeln die Schau für die Besucher interessanter und vielseitiger ist. Der Vogelzuchtring Herbertingen hat aber seine Vereinsmeisterschaft bereits im Vorfeld bei den Freunden in Flommersheim in der Pfalz ausgetragen. Somit präsentierte sich der Verein an beiden Tagen mit Vögeln in einer Rahmenschau, die nicht zur Prämierung verwendet wurden.

Große Volieren waren dazu im Bereich der Bühne aufgebaut und mit entsprechender Dekoration zu einem tollen Ensemble zusammengefasst. Vor allem die bunte Vielfalt von Vögeln rund um den Erdball war hier zu bestaunen, sodass diese Rahmenschau wieder guten Zuspruch an beiden Tagen fand.

Ein breites Spektrum

Den größten Teil der Halle belegte aber der Kleintierzuchtverein Z503 Herbertingen mit seinem Getier. Eine Vielzahl von Rasse- und Farbschlägen war vor allem bei den Kaninchen zu bestaunen – und wer wollte, konnte sich auch einen passenden Rammler für die eigene Zucht erwerben. Eine bunte Vielfalt zeigte der Verein mit ihrem Vorsitzenden Markus Tyborski auch bei den Hühnern, Enten und Gänsen. Es war ein breites Spektrum an Federvieh, das die Züchter in der Halle zur Schau stellten. Dabei sei man in besonderer Verantwortung, so der Vorsitzende, dass die einzelnen Rassen und Farbschläge der Tiere erhalten bleiben. Dabei gehe man mit den Tieren gewissenhaft um und sorge dafür, dass es ihnen gut gehe. Im weiteren Rahmenprogramm war in der Halle eine interessante Reptilienschau aufgebaut. Verschiedene Natternarten, Pythons, Spinnen sowie eine Zwergbartagame und auch eine griechische Landschildkröte waren dort zu bestaunen.

Die Schau, darin sind sich die beiden Vorsitzenden der Herbertinger Vereine, Günter Lutz und Markus Tyborski, einig, habe sich wieder einmal gelohnt. Dabei habe man immer ein gutes Miteinander an beiden Tagen erlebt und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt.