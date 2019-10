Kirchengemeinde sagt ihrem Kirchenpfleger Danke

Nach 47 Dienstjahren hat sich die Kirchengemeinde Mieterkingen im Rahmen eines Gottesdienstes von ihrem Kirchenpfleger Josef Neher verabschiedet. Aus gesundheitlichen Gründen legte er sein Amt nieder.

Ganz im Zeichen des Dankes stand der Erntedank-Gottesdienst in Mieterkingen. Pfarrer Jürgen Brummwinkel wies in seiner Ansprache darauf hin, dass es an diesem Tag nicht nur darum geht, für die Erzeugnisse in der Landwirtschaft zu danken.

Die Pfarrgemeinde Mieterkingen sagte ihrem scheidenden Kirchenpfleger Josef Neher Danke. Maria Heinzelmann, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, ging auf die hohe Einsatzbereitschaft von Josef Neher in 47 Dienstjahren ein. Die sorgfältige, gewissenhafte und auch sparsame Führung der Gemeindekasse war für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Wenn es galt, bestimmte Aufgaben zu erledigen, stand Josef Neher stets mit Rat und Tat zur Seite. Besondere Herausforderungen waren in seiner Amtszeit der Neubau der Friedhofsmauer, die Auflösung des alten Friedhofs bei der Kirche, die umfangreiche Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche und die Umwidmung des Pfarrhauses. Laufend gab es irgendwelche Reparaturen, bei welchen Josef Neher stets mit Hand anlegte.

Eine besondere Herausforderung war für ihn des Öfteren das Stecken neuer Dachziegel, wenn ein Sturm wieder ein Loch in das Kirchendach gerissen hatte. Bei vielen Fragen musste man nicht lange in den Büchern suchen. Josef Neher hatte die Inhalte in seinem Gedächtnis bereit, denn schon von Jugend an hatte er durch den oftmaligen täglichen Blick auf die nahe Kirche eine besondere Beziehung zu ihr und auch zur Kirchengemeinde. Darüber hinaus war er ein wichtiges Mitglied im Kirchenchor.

Auch Pfarrer Brummwinkel dankte Josef Neher mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk für seinen gewissenhaften Dienst in der Pfarrgemeinde und wünschte ihm eine gute Genesung.