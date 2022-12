Kindheitstraum geht in Erfüllung: Ehepaar eröffnet Laden für alte Möbel

Die Eröffnung findet am Freitag, 16. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und am Samstag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt in der Hauptstraße 15 in Herbertingen statt. Künftig werden die Öffnungszeiten dann von Mittwoch bis Freitag von 9.39 Uhr bis 13 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19 Uhr sein sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Für Terminvereinbarungen könne jederzeit angerufen werden.