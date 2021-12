Kindergarten sammelt Spenden für die Tafel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen,“ initiierte der katholische Kindergarten Don Bosco auch in diesem Jahr eine Spendenaktion zugunsten der Tafel. Ermöglicht wird dadurch die Unterstützung bedürftiger Mitmenschen in der Umgebung. Bei der Aktion war die Spendenbereitschaft sehr groß. Viele Eltern, der Elternbeirat sowie Gemeindemitglieder beteiligten sich hierbei in vorbildlicher Weise. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wurden vor allem Lebensmittel und Backzutaten an den Leiter der Tafeln, Uwe Müller, übergeben. Die Tafel leistet somit einen wichtigen Beitrag dafür, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird. Dass Teilen und Verzicht nicht viel nimmt, sondern ganz im Gegenteil sehr viel mehr gibt, nämlich Freude und Hoffnung, war im Kindergarten deutlich spürbar.