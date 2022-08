Keltische Musik auf der Heuneburg

Die Band Cúl na mara spielt am Samstag, 6. August, um 19 Uhr auf der Heuneburg. „Die Heuneburg hat eine faszinierende Anziehungskraft und die Konzerte sind dort seit über zehn Jahren immer etwas Besonderes für die Band", beschreibt Songwriter und Gitarrist Martin J. Waibel die Auftritte der keltischen Band auf dem Gelände der antiken Stadt Pyrene.

Die Band spielt in neuer Besetzung: Tobias Allgaier hat die Drums inzwischen voll übernommen, nachdem die Band über 2 Jahre nach einem neuen Drummer gesucht hat. Der 35-jährige Tobias ist Leiter einer eigenen Schlagzeugschule in Neuhausen ob Eck und er sagt die unterschiedlichen Rhythmen und Songs der Band haben ihn sofort fasziniert und angesteckt.

Cúl na Mara hat eine ungewöhnliche Bandbreite keltischer Musik in ihr Programm aufgenommen. Traditionelle Melodielinien werden spielerisch in moderne Arrangements eingefügt, auch macht es ihnen Spaß immer wieder auch Melodien bekannter Rockbands in keltischer Manier aufklingen zu lassen. Somit lebt die Musik der Band lebt sowohl von einfühlsam interpretierten Tunes und Songs über Rhythm and Reel hin zu gefühlvollen Balladen bis zum fetzig modernen irischen Speed-Song. Die Band kombiniert traditionelle Instrumenten wie die Highlandpipe, die Uilleannpipe, Flöten, Akkordeon, Bouzouki, Mandoline mit modernen Instrumenten wie Gitarren, E-Bass und Drums.