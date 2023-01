Katzengschroi und Nonnenfürzle - Rezepte aus der Heimat

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Idee zur Gestaltung eines Kochbuchs mit Bildern unserer Heimatgemeinde und den dazugehörigen Ortschaften entstand im Laufe der coronabedingten „Ruhezeit“. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Rezepte der Köche und Köchinnen unserer Gemeinde festgehalten werden müssen. Dies hat die Bürgergemeinschaft der Gemeinde Herbertingen zum Anlass genommen, einen Aufruf zu starten.

Nach dem Motto „Liebe Herbertinger und die drum-rum, lassen Sie uns in Ihre Kochtöpfe schauen“. Und spontan kamen viele gute Rezepte zusammen. Diese sind nun in dem neu entstandenen Kochbuch „Katzengschroi und Nonnenfürzle - de Leit in da Topf gucket“ enthalten.

Mit dem Erlös (ein Kochbuch ist für 15 Euro erhältlich) tragen Sie zur Förderung eines Bürgerkaffees für Jung und Alt der Bürgergemeinschaft im ehemaligen Pflegeheim bei.

Erhältlich ist das Buch in Herbertingen bei: Hohenzollerische Landesbank, Hauptstraße 8 - Eine-Welt-Laden, Hauptstraße 2 - Bäckerei Zink, Pfarrstraße 10 und im Bürgerbüro, Holzgasse 6.