Jahrgang 1947/1948 Herbertingen/Mieterkingen feiert 75er

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. September trafen sich die Jahrgängerinnen und Jahrgänger anlässlich ihres besonderen Geburtstages in Herbertingen. Mit einem kleinen Sektempfang beim Sonnenwirt begrüßte Jahrgangssprecher Hans Dehm die ersten Gäste. Die meisten waren aus Herbertingen und der Umgebung, teils aus Rosenheim und Ludwigsburg angereist. In froher Stimmung machte man sich gemeinsam zur Stadt Pyrene auf, die, so von Brigitte Steinacher zu erfahren, die erste stadtähnliche Siedlung nördlich der Alpen war. Das vor mehr als 2500 Jahren. Heute erinnert daran das Freilichtmuseum Heuneburg. Brigitte Steinacher führte die Gäste auf der Heuneburg und gab tiefe Einblicke in die Zeit der Kelten und die Ergebnisse der aktuellen Forschung, die natürlich vom Fürstinnengrab beim Bettelbühl aktuell beherrscht werden. Interessant waren auch die Ausführungen zu den geplanten Änderungen in der nahen Zukunft. Nach dem Besuch des Museumscafés, wo man mit einer leckeren Kuchenauswahl überraschte, ging man zurück nach Herbertingen. Dort warteten, wiederum beim Sonnenwirt weitere Jahrgängerinnen und Jahrgänger. Nach einem guten Essen bot sich die Gelegenheit zum gedanklichen Austausch. Im Zentrum standen die gemeinsame Schulzeit, wie man die Jugend verbrachte und danach die Berufszeit. Selbstverständlich kamen auch die aktuellen gesellschaftlichen Probleme zur Sprache. Nach einigen Stunden galt es wieder Abschied zu nehmen, nicht ohne das Versprechen, sich alsbald wieder zu treffen.