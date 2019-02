Jörg Ritter knöpft dem Schultes letztmals den Schlüssel ab

Rathaussturm mit einem Schuss Wehmut: Letzmals hat Zunftmeister Jörg Ritter Schultes Magnus Hoppe den Rathaus-Schlüssel abgeknöpft. Der Zunftmeister wird aufhören.

An und für sich sollte es keine größere Diskussion geben, wer in der Fasnetszeit das Sagen auf dem Rathaus hat. Die Narren bringen ihre Einwände vor, decken auf, was in den Amtsstuben alles schief lief, so dass dem Bürgermeister nichts anderes übrig bleibt, als den Schlüssel und damit die Macht an die Narren zu übergeben. Doch so einfach war dies in Herbertingen nicht. Zum einen hielten sich die „Vergehen“ in Grenzen und zum andern ernteten die Narren auch Lob von Schultes Magnus Hoppe, vor allem für die tolle Organisation des OHA-Treffens. Doch trotz des ganzen Schmusekurses: Am Ende forderten die Narren ihr Recht und das hieß Schlüsselübergabe an den Zunftmeister, der nun mit den Seinigen die Regentschaft auf dem Rathaus übernommen hat.

Ein Vorbild in Sachen Energieeinsparung und -gewinnung, so Jörg Ritter, könnte die Gemeinde Herbertingen werden. Zuerst erstellte sie einen Carport, der Energie über die Sonne generiert und diese dann in ein ebenfalls neues Elektroauto einspeisen soll. „Und das Auto, das man angeschafft, da bin in jo platt, braucht tatsächlich nicht ein einziges Watt. Man hört keinen Motor und sieht auch kein Licht, es braucht keine Energie, es fährt nämlich nicht", so der Zunftmeister. Warum? Es steht defekt in der Werkstatt rum.

Auch in Sachen fehlender Wohnraum ist die Gemeinde nicht verlegen, wenn es dabei um neue Ideen geht. „Wo täglich hunderte Autos fahren her und hin, wohnen bald schon Menschen drin“, so Jörg Ritter. Warum? „Auf der Bundesstraß nach Sulga nei, soll bald schon Wohnbebauung sei“. Für eines aber können die fleißigen Bienchen nichts und zwar, wenn es ihnen in ihrem „Stock“ sprich Rathaus zu heiß wird. „Es erhielt sogar, koin Scheiß, einen richtigen Architekten Preis“. Räume mit großen Fenstern sind aber, wie jeder weiß, im Sommer einfach richtig heiß. „Drum muss jetzt endlich hinter Glas, was der Architekt damals vergaß. Eine Lüftungsanlage mit viel Power inmitten einer Klinkermauer“, so der Zunftmeister.

Lob fürs OHA-Treffen

Gefreut hat sich der Schultes aber vor allem über die Narren und ihre Helfer, die ein OHA-Treffen hinlegten, das sich gewaschen hatte. „Es geiht fascht nix zom Kritisiera, außer bei d'r Auswahl vo eierm Schirmherrn vielleicht“, so Magnus Hoppe. Neben ein paar lapidaren Sätzen war nicht viel von ihm zu hören. „Dofir, dass der vo Sulga kommt, ischt er bei d’r OHA doch recht schnell vestummt, nämlich d’r Tappeser Klaus“. Den Brief „Für den Bürgermeister bloß“ hätte Magnus Hoppe nicht zwei Wochen im Mantel spazieren tragen, sondern ihn lesen. Aus Versehen hatte die Zunft darin auch eine Einladung für den Gemeinderat hinzu gesteckt. Der Grund dafür bleibt Hoppe verborgen. Aber für den Schriftführer hatte der Schultes ein Päckchen Briefhüllen parat, damit das Malheur nicht mehr passiert.

Schluss nach 15 Jahren

Ja und dann wurde es fast noch sentimental mit dem Dorfoberhaupt. Nach 15 Jahren legt Zunftmeister Jörg Ritter sein Amt nieder, was Magnus Hoppe sehr bedauerte. „Er hat sich wohl dazu entschieden, künftig als Ehrenzunftmeister bloß noch zu dienen“. Er kenne Jörg Ritter zwar erst vier Jahre, doch „hot er mi glei an sei närrisch Hand na gnomma ond mir zoigt, wie m'r au duat, do hanna. Lieber Herr Ritter, dafür möcht ich Dir danka grad, auf dass du fendschd an guata Nochfolger em Narrarat“. Mit einem dreifachen „It heina“ war es dann für Bürgermeister Magnus Hoppe eine nette, letzte Geste, dem scheidenden Zunftmeister Jörg Ritter den Rathausschlüssel über die Fasnetstage zu überlassen.

Krönender Abschluss auf dem Rathausplatz in Herbertingen war dann der „Weckazwingertanz“, der aus der Feder von Günter Buck stammt. Mit der Fasnetsmusik voraus ging es dann zusammen zur gemeinsamen Einkehr.