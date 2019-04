Isolde Renn ist erstes weibliches Ehrenmitglied

Der Musikverein Marbach hat ein erfolgreiches Vereinsjahr hinter sich, das geprägt war von mannigfachen Auftritten und Unternehmungen. Das war aus den Berichten bei der Hauptversammlung zu hören. Das Kreismusikfest in Hohentengen und das dreitägige Schützenfest in Willich werden die größten Anforderungen an die Marbacher Kapelle in diesem Jahr stellen. Darum bat Vorsitzender Karl Schobloch, die Erwartungen des Dirigenten zu erfüllen und die beschlossenen Vorhaben und Ziele erfolgreich umzusetzen. Der Satzungsänderung des Vereins wurde zugestimmt, in der auch die Dauer der Wahlperiode von zwei auf drei Jahre erweitert wurde.

Was los war im abgelaufenen Jahr, davon berichtete Patricia Rist der Versammlung. Vor allem rief sie nochmals die 30 Auftritte der Kapelle in Erinnerung. Wie die finanzielle Situation beim Musikverein Marbach aussieht, das wusste Josef-Reinhard Mezler, der einen lückenlosen, umfangreichen Kassenbericht vorlegte. Demnach hat man gut gewirtschaftet, hat aber auch einiges unternommen, um die Kasse aufzubessern.

Im Probenraum ist es eng geworden

„42 Aktive könnten immer in der Probe sein“, so Musikdirektor Anton Merkle. Obwohl hier ein positiver Trend zu verzeichnen sei, bat er die Musikanten darum, das Proben- und Auftrittsverhalten zu verbessern. Auch müsse das vorhandene Potenzial im Verein ausgeschöpft werden. Durch die Erweiterung des Schlagwerks herrschen beengte Verhältnisse im Probenraum. Er gab zu überlegen, ob die Möglichkeit bestehe, sich in die leerstehende Schule ein zu quartieren.

Die Aktivitäten im Nachwuchsbereich schilderte Lorenz Hund der Versammlung. So stehen derzeit 13 Jugendliche in Ausbildung, wobei die meisten von ihnen schon in Ensembles mitspielen. Erfreulich für ihn, so Lorenz Hund, dass die Jugendlichen auch bereit seien, sich selbst weiterzubilden. Das belegten dann die Ergebnisse bei den D1- und D2-Prüfungen, die durchweg mit gutem Erfolg abgelegt wurden. So konnte er Romy Reiner und Sarah Wicker zu ihrem Erfolg bei der D1-Prüfung gratulieren. Alexander Hoppe, Hannah Hund und Ann-Kathrin Mezler schnitten sehr gut bei der D2-Prüfung ab.

Vorsitzender Karl Schobloch sprach von einem ereignisreichen und auch erfolgreichen Jahr. Die Jugendausbildung in der Musikschule habe sich bewährt und man wolle an diesem System festhalten. Funktionieren würde auch die Ausbildung im Vororchester, die das Zusammenspiel fördere und sie sei die Überleitung zur Jugendkapelle Herbertingen-Marbach. Nachdem das Projekt Schule/Verein zukünftig entfalle, werde der Blockflötenunterricht von Patricia Rist weitergeführt. Hervorzuheben im Instrumentenbereich war die Anschaffung von zwei Pauken, die von der Lilly-Jordans- und der AM-Stiftung finanziert wurden. „Ich wünsche mir, dass der Musikverein Marbach immer ein vorzeigbarer Verein in unserm Ort und in der Umgebung bleibt“, so Vorsitzender Karl Schobloch am Ende des Berichts.

Die Kassengeschäfte geprüft und in guten Händen wissend, war es für Ortsvorsteher Bernhard Obert ein Leichtes, die Entlastung zu beantragen. Dass die freiwerdenden Schulräume Begehrlichkeiten wecken, war ihm klar. Aber zum einen suche man eine nachhaltige Lösung für das Gebäude und zum andern müsse zuerst ein Gesamtkonzept erstellt werden, bei dem auch die Kindergärten mit einbezogen werden müssen. Das Schulhaus solle aber im Gemeindeeigentum bleiben, so der Wunsch des Ortsvorstehers.

Mit 40 Jahren aktiver Vereinszugehörigkeit wird man beim Musikverein zum Ehrenmitglied ernannt. Die erste Frau, der diese Ehre zuteil wurde, so Vorsitzender Karl Schobloch, ist Isolde Renn. Im Jahr 1979 in die Kapelle eingetreten und das Klarinettenspiel erlernt, gilt sie bis heute als gute Musikerin, Kameradin, Organisatorin und ist zur Stelle bei den Arbeitseinsätzen. Seit dem Jahr 2016 gehört sie auch dem Vereinsausschuss an und übt die Funktion als Kleiderwartin aus.

Der Zweiten im Bunde, den der Vorsitzende Schobloch zum Ehrenmitglied ernannte, war Franz-Josef Schäffer. Seit 1979 im Verein, verstärkt er dabei das Tenorhorn-Register. Sieben Jahre engagierte er sich zudem im Ausschuss und seit fünf Jahren ist er stellvertretender Vorsitzender.