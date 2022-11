Informativer Nachmittag zum Thema Energie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder der Altersabteilung der Feuerwehr Herbertingen trafen sich kürzlich bei der Umspannanlage der AMPRION GmbH in Herbertingen. Das Angebot, das Umspannwerk kennenzulernen, fand großes Interesse bei den Mitgliedern, was sich nicht zuletzt die große Zahl der Teilnehmer erklärt.

Pino Stumpp von Amprion, selbst Jahre lang Mitglied der Feuerwehr Herbertingen, hieß die Gruppe willkommen. In einer einführenden Präsentation ging er zunächst auf die Historie der Firma, die 1930 den Betrieb in Herbertingen aufgenommen hatte und über die RWE aufgrund gesetzlicher Vorgaben 2009 zur Firma AMPRION wurde. Das umfangreiche Netz erstreckt sich von der österreichischen Grenze bis ins Rheinland, wo der Ursprung der Firma liegt. Die Erläuterungen der komplexen Zusammenhänge der Stromerzeugung und Stromversorgung wurde interessiert aufgenommen und führte zu vielen Rückfragen. Im Zusammenhang mit einem möglichen Blackout, der derzeit häufig im täglichen Leben präsent ist, sind diese Zusammenhänge ein wichtiger Faktor. Im Anschluss an die kurzweilige Vorstellung folgte eine Führung durch die Anlage, die seit drei Jahren mit modernster Technik ausgestattet wird. So erfuhren die Teilnehmer vieles über die Schalt- und Steuerungstechnik und über die Leistungsfähigkeit des Umspannwerkes in Herbertingen.

Der Leiter der Altersabteilung, Franz Weiß, dankte Pino Stumpp und überreichte ihm ein kleines Weinpräsent für interessante Einblicke ist das Umspannwerk. Zum Abschluss des Nachmittags war noch eine Einkehr im Gasthaus Sonne in Herbertingen organisiert.