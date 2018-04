Dem Motto des Liederkranzes Marbach bei seinem Frühlingsfest „Lasst die Stimmen erklingen, denn jeder kann singen“ sind sowohl die Chormitglieder als auch die vielen Besucher in der Schulturnhalle nachgekommen. Auf jeden Fall ging das Konzept der Marbacher voll auf, den Kinder- und Jugendchören am Nachmittag eine Plattform zu bieten und am Abend den Liederkränzen bei ihren Vorträgen zu lauschen.

Mit Katharina Rothmund an der Gitarre legten die Mädchen und Jungen der „Jungen Stimmen Hohentengen“ los. Ob bei dem Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder auch bei „Alone“ von Alan Walker, diese Truppe versteckte sich nicht, einfach cool ihr Auftritt. Überrascht wurde dann am Nachmittag das große Publikum in der Halle durch den Kinderchor Marbach. Erst vor kurzem hatte Andrea Häberle die Truppe übernommen und was sie in der kurzen Zeit mit den 16 Kindern einstudiert hatte, war einfach klasse. Vor allem das „Taschengeld“ oder „Ich habe einen kleinen Papagei“, trugen die Buben und Mädchen mit viel Inbrunst und Pfiff dem Publikum vor.

Erstmals in der Runde in Marbach war auch der Kinder- und Jugendchor aus Zogenweiler. Nicht viel Zeit blieb Kristina Stary zum Proben, aber das merkte man dem jungen Völkchen gar nicht an. Vor allem ihr „Urwaldsong“ sorgte für Abwechslung und Stimmung auf der Bühne.

Gäste aus Bolstern begeistern

Dann allerdings wurden die Sänger etwas größer, denn der „DeJuCho“ aus Bolstern trat auf die Bühne. Dies nicht zum ersten Mal in Marbach und man war gespannt, wie sich der Chor unter der Leitung von Ulrike Keßler gemacht hat. Vor allem für Jüngere und Junggebliebene ein Ohrenschmaus. Wer kennt sie nicht, die Ohrwürmer wie zum Beispiel „Übern See“, „Es geht mir gut“ oder auch „I’m walkin“? Diese Liederauswahl passte zum einen zum Chor und auch die Gäste in der Halle waren von den Freunden aus Bolstern begeistert.

Wer dann zum Abendprogramm den Gesangverein Uttenweiler mit seiner Chorleiterin Ulrike Marquart erlebt hat, weiß, warum singen richtig Spaß machen kann. Immer einen guten Spruch auf der Lippe, den Chor sicher in der Hand und auch keine Angst, den eigenen Mann „vor den Karren zu spannen“, so präsentierte sich die Chorleiterin. Aber gesungen wurde auch. Und wie: „Heute hier, morgen dort“, „Mit 66 Jahren“ oder auch „Es war schön mit Dir“ waren unter anderem zu hören. „Wir waren nicht zum letzten Mal in Marbach, denn uns hat es super gefallen“, so das Fazit von Ulrike Marquart. Mit dem Männerchor aus Otterswang trat wieder mal ein Altbekannter auf der Bühne in Marbach auf. Ilie Sicoe und seine Männer boten dem Publikum traditionelles, fein interpretiertes Liedgut. „Ei, du Mädchen vom Lande“, „Der Lindenbaum“ oder auch die „Frühlingsboten“ brachten sie unter anderem zu Gehör. Dass der Chor im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, ist dann auch für die Marbacher Verpflichtung, bei diesem Jubiläum seine Aufwartung zu machen.

„Uns hat es super in Marbach gefallen, wir kommen auf jeden Fall wieder“, so die Aussage von Sängerinnen des Liederkranzes aus Andelfingen. Unter der Leitung von Elmar Springer bot der gemischte Chor einen tollen Beitrag an diesem Abend, wobei sich der Chor neuerem Liedgut verschrieben hat. „Santo Domingo“, „Amsterdam“ oder auch „Über den Wolken“ brachten sie unter anderem zum Vortrag.

Auch Gastgeber beteiligen sich

Doch damit nicht genug. Alle drei Chöre hatten nach ihrem Auftritt die Verpflichtung, mindestens zwei Lieder mit den Gästen anzustimmen. Das ließ sich das singbegeisterte Publikum in der voll besetzten Halle nicht zweimal sagen. Aus vielen Kehlen erklangen Lieder wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Wir wandern heut ins Schwabenland“, „Über den Wolken“ oder auch „Jetzt kommen die lustigen Tage“. Auch der gastgebende Chor wollte einen kleinen Beitrag an diesem Abend leisten. So stimmte Ursula Rechle mit den Marbacher Frauen das „Hefelied“ an, denn anscheinend „steckt in jeder Frau ein Stück Hefe“. Die Männer standen dem in nichts nach und gaben ihr „Bierlied“ zum Besten, wobei das „Plob“ aus der Bügelflasche einfach dazu gehörte.

Für die Vorsitzende des Liederkranzes Elisabeth Widmann und ihren Stellvertreter Stefan Neuburger auf jeden Fall eine Bestätigung ihres Konzepts, dass man die Besucher beim Frühlingsfest mit einbindet. Dazu kommt, dass alle Chöre an diesem Sonntag ihren Spaß beim Gesang hatten und sich schon wieder freuen, wenn es in Marbach heißt: „Laßt die Stimmen erklingen, denn jeder kann singen“.