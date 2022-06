Hohnermuseum und Kunststiftung Hohenkarpfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Frühlingsfahrt führte die Kunstfreunde im Juni in die Gegend der Baar und in das „Karpfener Land“ um den „Lupfen“. Die Führung durch das Deutsche Harmonika-Museum in Trossingen bot auf insgesamt 850 Quadratmetern eine spannende und vielfältige Zeitreise durch die Harmonikageschichte. Verabschiedet wurde die Reisegruppe durch Elvis Presleys melancholisches „Muss i denn, muss i denn zum Städele hinaus“. Nach dem Mittagessen stand der Besuch des „Kunstmuseums Hohenkarpfen“ in Hausen ob Verena auf dem Programm. Kein Geringerer als Vorsitzender Professor Dr. Friedemann Maurer sprang kurzerhand für den erkrankten Kustos zur Begrüßung der Gäste ein. Mit charmant verschmitzten Worten und einem fundierten Wissen gab er einen Einblick in die Entstehung der Kunststiftung. Nach einer abschließenden Einkehr in die „Hirschbrauerei“ in Wurmlingen konnte die Heimfahrt gut gestärkt angetreten werden.