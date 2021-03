Hoher Schaden nach heftigem Zusammenstoß

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. In den Unfall waren insgesamt drei Auto verwickelt.

Ein VW-Fahrer kam aus Richtung Bad Saulgau und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Munderkingen abbiegen. Dabei übersah der Mann einen entgegenkommenden Peugeot. Die Autos stießen heftig zusammen. Der von einer 63-jährigen Frau gesteuerte Peugeot prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen den stehenden Daimler eines 81-Jährigen, der sich hinter dem VW ebenfalls auf der Linksabbiegespur eingeordnet hatte. Am Auto des 83-jährigen Verursachers sowie am Daimler entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10 000 Euro. Am Peugeot hingegen ist mit einem Totalschaden zu rechnen. Dieser musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Daimler-Fahrer und seine 74 Jahre alte Beifahrerin wurden wegen leichter Verletzungen noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.