Hochsommer beschert Besucherandrang

Sommerliche Temperaturen sind normalerweise die besten Voraussetzung für das Gelingen eines jeden Festes. So gesehen stand das 29. Herbertinger Angerfest unter einem guten Stern, denn an beiden Tagen konnte man sich über ideale Voraussetzungen und über einen Besuchermangel nicht beklagen.

„Fast zu gut war das Wetter“, sagte Jörg Ritter vom Organisationsteam angesichts der Temperaturen, die den ganzen Sonntag über herrschten. Die schattigen Plätzchen in den Zelten und unter den Bäumen waren alle voll belegt und auch die Oldtimershow und der Kunsthandwerkermarkt stießen auf großes Besucherinteresse.

Punkt 11 Uhr erklang Blasmusik auf der Festbühne, denn die Musiker aus Fulgenstadt spielten zum Frühschoppen auf. Passende Unterhaltungsmusik und Gesang waren ein idealer Mix, wofür die Zuhörer viel Beifall spendeten. Von da ab hatten die beteiligten Vereine alle Hände voll zu tun, um die vielen Festgäste den ganzen Tag über zu bewirten. Ob Rote, Steaks, Gyros, Weißwürste, Schweinebraten, Schupfnudeln, dazu am Nachmittag Kaffee und Kuchen und zum Vesper auch Wurstsalat, das Angebot war riesig. Inzwischen hatte sich um das Festgelände wieder eine große Fangemeinde bei den Oldtimer-Fahrzeugen versammelt. Ihr Interesse galt den zahlreichen Traktoren und Motorrädern aus vergangenen Zeiten, genau so wie den blitz-blanken Autos. Hier gab es heuer einige Kuriositäten an zu schauen, was vor allem die wahren Schrauber freute.

„Mit 37 Anmeldungen haben wir heuer die Höchstzahl an Teilnehmern beim Kunsthandwerkermarkt am Sonntag erreicht“, freute sich Antje Renji von der Gemeindeverwaltung. Sie ist seit Jahren für diesen Markt verantwortlich. Vor allem die Auswahl an Kunstgegenständen war heuer enorm. Ob aus Metall, Holz, Glas oder auch Keramik, das Angebot konnte sich sehen lassen. Da ist es natürlich hilfreich, wenn man sich bei den Händlern sehen lässt und die Kontakte pflegt. Am Nachmittag trat dann dann auch der Fanfarenzug aus Hundersingen auf, der dann von der Hüttenkapelle Laucherthal abgelöst wurde und die dann die Festbesucher bestens unterhielt.

Dazwischen im Programm auch die Kleinen des Kindergartens Don Bosco, die mit Singen und Bewegung zeigten, was sie drauf haben. Gerade für die Kinder wurde beim Angerfest am Sonntag einiges geboten. So konnten sie beim Kinderflohmarkt ihre ausgedienten Sachen verkaufen und das Taschengeld zum Ferienbeginn etwas aufbessern. Am Nachmittag startete zudem ein Kinderprogramm mit einer tollen Zaubershow und Kasperletheater. Dazu konnten die Kinder in der Hüpfburg tollen und sich auch bei den angebotenen Spielen austoben. Wer dann noch Lust auf eine Kutschfahrt hatte, dem konnte geholfen werden und sich auch selbst aufs Pony setzen war möglich.

Spannung kam dann wieder um 17 Uhr auf, als die Lostrommel auf der Bühne gedreht wurde und die Gewinner gezogen wurden. Es lohnte sich, hier mitzumachen, denn es waren durchweg attraktive Gewinne, die vom Veranstalter ausgelost wurden. Zum Festausklang trat dann der Musikverein Bergerhausen auf und sorgte für beste Stimmungsmusik, wofür es von den Festbesuchern viel Beifall gab. Im nächsten Jahr feiern die Veranstalter dann ein kleines Jubiläum, denn dann findet das Herbertinger Angerfest bereits zum 30. Mal statt. Jörg Ritter und Andreas Sauter freuen sich schon darauf, denn, so die zwei: „Da lassen wir uns etwas Besonderes einfallen.“