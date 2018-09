Hochbehälter Steinung modernisiert

Für rund 760 000 Euro hat die Gemeinde Herbertingen den mehr als 60 Jahre alten Hochbehälter Steinung saniert. Nach rund einjähriger Bauphase versorgen die Becken mit rund 1000 Kubikmeter Wasser nun wieder den Großteil der Bevölkerung im Ort. Der Hochbeälter grenzt am Ortsrand an die Bebauung in der Straße „Auf der Steinung“.

Bereits vor rund drei Jahren haben in der Verwaltung die Planungen für die Sanierung begonnen. „Wir hatten auch mal einen Neubau angedacht, aber unter anderem aus Kostengründen wieder verworfen“, sagt Bürgermeister Magnus Hoppe, der den sanierten Hochbehälter gemeinsam mit Ortsbaumeister Rudolf Pfeiffer, Kämmerer Jürgen Krause und Ingenieur Gerd Schill vom Büro Fritz Planung aus Bad Urach am Montagvormittag in Augenschein nahm. „Wir hoffen, dass wir uns nun für die nächsten rund 30 Jahre keine Sorgen mehr um den Hochbehälter machen müssen“, sagte Hoppe.

Für die Sanierung wurde zunächst die Erde des Hügels abgetragen, um an die Becken zu gelangen. Nachdem sie freigelegt waren, wurden sie von außen abgedichtet. Auch im Innenbereich wurde der beton abgestrahlt, erneuert und die Becken vollständig mit einem Plastik verkleidet.

Auch von außen macht der Hochbehälte nun einen hübscheren Ausdruck. Die vermooste Außenwand ist aufgehübscht, der Eingangsbereich gepflastert und der Erdhügel wurde extra mit einer insektenfreundlichen Blumenmischung bepflanzt.

Die Gemeinde Herbertingen hat einen weiteren Hochbehälter in Hundersingen. Auch dieser steht in den nächsten Jahren für eine Sanierung an.