Herbst- und Weinfest in Marbach

Der Wettergott meinte es am Sonntag, 16. Oktober, mit den Marbachern gut. Bei bestem Herbstwetter feierten der Musikverein und Liederkranz Marbach gemeinsam ihr Herbst- und Weinfest in und vor der Mehrzweckhalle Marbach. Schon beim Start des Festes, beim Frühschoppen und Mittagstisch waren die Plätze gut besetzt. Für die richtige Stimmung sorgten die Musikerinnen und Musiker des Musikverein Moosheim-Tissen mit ihrer qualitätsvollen Unterhaltungsmusik.

Der Nachmittag war dann der Vokalmusik gewidmet. Die „Jungen Stimmen Hohentengen“ eröffneten die Runde der Chorvorträge, die vom Vorsitzenden des Musikverein Hubert Reiner moderiert wurde. Klein aber fein, so präsentierten sie sich unter der Leitung von Judith Mutschler mit Liedern wie „Komm herein“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“. Mit Liedern, die den Herbst besingen wie der Kartoffelsong und „Der Herbst ist da“ wusste auch die muntere Truppe des Kinderchores Marbach unter der Leitung von Andrea Häberle das Publikum zu unterhalten, ebenso wie die Blockflötengruppe Marbach mit ihrer Leiterin Patricia Rist. Für die jungen Künstler gab es dann auch den verdienten Beifall.

Schwungvoll und konzentriert startete der Gemischte Chor mit „Heute hier, morgen dort“ ihren Auftritt. Für deren Chorleiter Rico Marquart war es die Premiere. Mit weiteren Chorsätzen wie „Jeder Tag ist ein Geschenk“ und „Wunder gibt es immer wieder“ überzeugten die Sängerinnen und Sänger.

Für den früheren Vorsitzenden Hans Pesch war es der letzte Auftritt, denn ihn und seine Frau zieht es in den hohen Norden. Mit Dankesworten und einem wohlgefüllten Korb schwäbischer Spezialitäten verabschiedete ihn die Vorsitzende Elisabeth Widmann.

„Wir tragen Lidschatten, stellen aber das Lied nicht in den Schatten“ so stellte sich Ulrike Marquart mit ihrem Frauenchor „Li(e)schatten“ aus Alberweiler vor. Deren temperamentvoller Auftritt war nicht nur ein Hörgenuss, sondern auch ein wahres Fitnessprogramm für die Zuhörer.

Den Abschluss des Festes war wieder der Blasmusik gewidmet. Die „Hitparade der volkstümlichen Blasmusik“ mit dem Musikverein Marbach lockte wieder viele Fans der Blasmusik in die Halle, so dass bei bester Stimmung dieses gemeinsame Fest ein Ende fand. Dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, dafür sorgte das fleißige Küchen- und Bewirtungsteam mit bestem aus Küche und Keller, darunter Wein aus Marbach am Neckar.