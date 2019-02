Herbertinger zeigen Interesse an einem Bürgerverein

Im Alter lieber in eine ambulant betreute WG ziehen als ins Pflegeheim: Das bevorzugt zumindest ein Teil der Herbertinger Bürger. Professor Dr. Thomas Klie, Leiter des Instituts AGP Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg, hat am Donnerstagabend die Ergebnisse der Herbertinger Bürgerumfrage vorgestellt sowie einen Impulsvortrag gehalten.

Befragt wurden Bürger in der Gesamtgemeinde, die mindestens 40 Jahre alt sind. 27 Prozent der Angeschriebenen füllten den Fragebogen aus und nahmen damit an der Umfrage teil, was als guter Rücklauf bewertet wurde. „Die meisten leben sehr gerne in Herbertingen“, sagte Thomas Klie mit Blick auf den Fragebogen: 91 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, gerne in Herbertingen zu leben. Die Umfrage ergab laut Klie weiterhin, dass es eine hohe Identifikation der Befragten mit dem Ort gebe und eine ausgeprägte Bereitschaft, sich zu engagieren. Dies müsse man nutzen, um neue Angebote aufzubauen.

Konkret gaben 27 Prozent ihre Bereitschaft an, sich als ehrenamtlicher Helfer in einem noch zu gründenden Bürgerverein – Bad Saulgau zum Beispiel hat bereits einen – zu engagieren, weitere 16 Prozent können sich vorstellen, als bezahlter Helfer in einem solchen Verein mitzumachen und neun Prozent der Teilnehmer würden dem Verein in anderer Form helfen, zum Beispiel finanziell. Die Interessierten würden sich vor allem gerne in Form von nachbarschaftlicher Unterstützung engagieren. Bürgermeister Magnus Hoppe beeindruckten diese Zahlen. Mehr als die Hälfte seien bereit, sich in irgendeiner Form zu engagieren, stellte er fest. „Das ist wirklich toll“, freute er sich.

Mehrheit hat keine altersgerechte Wohnung

Stark ausgeprägt ist der Wunsch der Herbertinger, im eigenen Zuhause alt zu werden, auch bei Pflegebedürftigkeit. Ein zentrales Thema laut Klie ist die Frage, wie altersgerecht der Wohnraum der Herbertinger ist: 57 Prozent leben demnach in einer nicht altersgerechten Wohnung beziehungsweise Haus. Im Bereich Freizeit und Soziales sind den Befragten vor allem Zuverdienstmöglichkeiten, Seniorenangebote, Gastronomie und Angebote für Jung und Alt wichtig.

„Wir werden älter, bunter, weniger“, heiße es salopp formuliert, berichtete Klie in seinem Impulsvortrag. Deutlich nehme der Anteil der Einpersonenhaushalte zu, auch in Herbertingen. Das liege beispielsweise daran, dass Frauen einige Jahre im Schnitt länger lebten als Männer. Außerdem müsse man berücksichtigen, dass die Männer bei der Heirat oft älter seien als die Frauen. Für die Frauen ergebe sich dadurch eine längere Phase der Freiheit, kommentierte er mit Humor. Überhaupt unterlegte Klie seinen Vortrag an der ein oder anderen Stelle mit humorvollen Bemerkungen. So berichtete er, dass bei den ab 60-Jährigen die Scheidungsrate zugenommen habe. „Wenn der Mann nach Hause kommt, kann das ganz schön ungemütlich werden“, wies er auf geänderte Lebensumstände beim Eintritt in den Ruhestand hin.

Er sagte seinen Zuhörern auch, dass die Lebenserwartung in Herbertingen im bundesweiten Vergleich „extrem hoch ist“. Betrachte man einzelne Regionen in Deutschland miteinander, gebe es Unterschiede von bis zu zwölf Jahren in der Lebenserwartung, was die Zuhörer erstaunte. „Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Marokko, im Nationenvergleich“, ergänzte er mit Blick auf die zwölf Jahre.

„Größter Pflegedienst der Nation“ ist laut Klie die Familie. Dies sei für Familienangehörige mit erheblichen Belastungen verbunden. Doch die Pflege einer demenzkranken Person kann auch ein Gewinn für den Pflegenden sein. Klie erzählte, dass die Pflege seines eigenen, demenzkranken Vaters zwar „eine harte Zeit“ war. „Ich habe da verdammt viel über das Leben gelernt“, sagte er jedoch.

Klie sprach auch über die „sich sorgende Gemeinde oder Gemeinschaft“. Er zitierte die Philosophin Martha Nussbaum, die zehn Punkte dargelegt hat, was aus ihrer Sicht ein gutes Leben ausmacht: Zum Beispiel neben Gesundheit sein eigenes Leben ohne wesentliche Fremdbestimmung zu leben, mit und für Andere zu leben, freudvolle Erlebnisse zu haben und noch manches mehr.

Der Abend in der Alemannenhalle war der Startpunkt für die Bürgerkonzeption „Älter werden in Herbertingen“. Bürgermeister Magnus Hoppe zählte rund 120 Besucher, was er als eine positive Resonanz wertete. Peter Beck berät als Unternehmer zahlreiche Kommunen zum Thema Demografischer Wandel, außerdem war er an führender Stelle beim Unternehmen Vinzenz und Paul tätig. Er gab schon einmal einen Einblick in die möglichen Themen der anstehenden Bürgertisch-Abende, die dann in ein Konzept münden sollen. Auftakt ist am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr in der Alemannenhalle. Dann wird Näheres zu den einzelnen Bürgertisch-Angeboten besprochen.