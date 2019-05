Herbertinger gestalten kunterbuntes Schulfest

Alle vier Jahre findet das Schulfest an der Lilly-Jordans-Grundschule in Herbertingen statt. Die Kinder hatten sich doch im Vorfeld mit großer Unterstützung von vielen Seiten vorbereitet. Nach einem schönen Beginn am Samstagmittag war Improvisation gefragt, da ein Unwetter vorbeizog.

Ein Willkommen entbot Schulleiterin Gabi Steinacher der kunterbunten Festschar, die sich zur „Schulstunde“ in der Alemennanhalle eingefunden hatte. Sie versprach allen Anwesenden einen tollen Unterricht der Klassen eins bis vier und. Dann gab sie den Startschuss und die ganze kunterbunte Kinderschar stürmte durch die Halle auf die Bühne. Die in orangen Schul-T-Shirts gewandeten Buben und Mädchen zeigten dann ihren Gästen gleich auf, mit welcher Bildungsstätte sie es zu tun haben, nämlich mit der Lilly-Jordans-Schule. Hier zog sich das Motto „Kunterbunt ist unsere Welt“ durch den ganzen Tag, was auch optisch nicht zu übersehen war.

Für Bürgermeister Magnus Hoppe war das Schulfest was Besonderes. Es hätten viele daran mitgearbeitet, damit es ein Erfolg wird. Für die Elternbeiratsvorsitzende Berta Spöcker ist es ein Ziel, eine gute Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus zu ermöglichen. Dazu gehöre es, die Kinder zu begleiten und zu unterstützen. Zu dieser Aufgabe zähle auch das Schulfest, wo die Kinder ihre Talente und Fähigkeiten zum Ausdruck bringen könnten. Dazu zählte dann anschließend auch die Demonstration von Techniken der Selbstverteidigung durch die Schüler. „Fitte, starke Kinder kommen besser durch das Leben“, so Gabi Steinacher. „Dabei wird Disziplin, Selbstbewusstsein und Respekt gelehrt, wir wollen aber keine Schläger.“

Doch dann wollten die Kinder ihren Gästen zeigen, was sie gelernt, geleistet und für diesen Tag geschaffen haben. Ob die interessanten Ausstellungen im gesamten Schulgebäude, die verschiedenen Theater und Vorführungen oder auch die Kronkorkenkunst, in allen Zimmern und Räumen herrschte Hochbetrieb. Schade aber, dass die Mitmachangebote im Freien dem Wetter zum Opfer fielen, aber so schnell ließ man sich nicht unterkriegen und irgendwie fand sich ein Plätzchen im Schulgebäude. Der Erlös aus einer Tombola, zu der über 70 Sponsoren Preise gestiftet hatten, kommt einem Waisenhaus in Tansania zugute, das sie Rektorin Steinacher selbst schon in Augenschein genommen hat.

Kunterbunt ging es dann in der Alemannenhalle weiter. Hier hatten die Kinder der Klassen 3a, 3b und 4b ihren Auftritt mit dem Musical „Das Vierfarbenland“. Gesang, Tanz, Musik und Show waren auf der Bühne angesagt, was allen sichtlich Spaß machte.