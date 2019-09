Herbertingen wird aktiv gegen das Alleinsein im Alter

Das bisherige Pflegeheim in Herbertingen könnte zu einem „Haus der offenen Altenhilfe“ werden, sobald das neue Pflegeheim bezogen worden ist. Das ist eine von mehreren Ideen der Bürgerkonzeption „Gutes Älterwerden in Herbertingen“. In der Alemannenhalle in Herbertingen haben am Donnerstag Vertreter der Bürgertisch-Gruppen die Ergebnisse der Bürgerkonzeption vorgestellt.

Im Zeitraum von März bis Juni dieses Jahres trafen sich die Bürger und überlegten sich in vier Bürgertisch-Gruppen, wie „Gutes Älterwerden in Herbertingen“ funktionieren könnte. Laut Verwaltung engagierten sich um die 200 Personen. „Das ist eine tolle Resonanz“, freute sich Bürgermeister Magnus Hoppe. Damit stütze sich die neue Bürgerkonzeption auf eine wirklich breite Basis.

Peter Beck begleitete den Bürgerbeteiligungs-Prozess. „Es ist klasse, wenn man engagierte Bürger hat. Da haben Sie in Herbertingen ein ganz großes Plus“, sagte er zu den Zuhörern in der Halle. Auch hob er das „grandiose“ Engagement des Herbertinger Bürgermeisters hervor. Er könne das einschätzen, bemerkte Beck, der schon mehrere Bürgerbeteiligungs-Prozesse in anderen Kommunen begleitet hat. „Die Familien sind enorm in Veränderung“, stellte er mit Blick auf sich wandelnde Familienstrukturen fest. Er rief dazu auf, dass das Alter eine andere, positivere Wertigkeit bekommen solle. Er skizzierte das Grundproblem aus seiner Sicht: „Das Zentrale ist das Alleinsein.“

Einen wichtigen Wunsch aus dem jüngsten Bürgerbeteiligungs-Prozess hat man in Herbertingen bereits umgesetzt: Es gibt seit kurzem einen Bürgerverein, der Bürgergemeinschaft Gemeinde Herbertingen heißt. Darüber hinaus gibt es in dem vorliegenden Konzept noch viele weitere Ideen. Eine davon: Das bisherige Pflegeheim, das nach der Fertigstellung des neuen Pflegeheims leer stehen wird, könnte zu einem Haus der offenen Altenhilfe umfunktioniert werden.

Paul Steinacher stellte die Idee vor. Im Erdgeschoss des Gebäudes könnten offene Angebote wie beispielsweise ein Seniorenkreis eingerichtet werden. Auch könnte Tagespflege für Pflegebedürftige oder Demenzkranke angeboten werden. Im ersten Obergeschoss könnte eine ambulant betreute Wohngemeinschaft angesiedelt werden, im zweiten Obergeschoss ein intensiviertes betreutes Wohnen stattfinden.

Für das neue, vom Unternehmen Vinzenz von Paul betriebene Pflegeheim wünschen die Bürger, dass „keine Pflege von der Stange“ betrieben wird und der Gedanke des Miteinanders von Träger, Gemeinde, Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern betont wird. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ergänzte Bürgermeister Hoppe, dass es sich beim „Haus der offenen Altenhilfe“ nicht um ein Haus handle, das dem Altenhilfe-Verein zur Verfügung gestellt werde.

Kleine Dinge, große Wirkung

„Im Neubaugebiet kenn‘ ich die Leute nicht mehr“, „Die Nachbarn wechseln“, „Manche Baugebiete sind zu Schlafstätten geworden“: Alles Sätze, die man hören kann, wenn es um mangelnde Nachbarschaft geht, wie Peter Beck aufzeigte. Derweil führe eine gute Nachbarschaft zu mehr Lebensqualität. Er riet dazu: „Die kleinen Dinge beleben das Thema“, beispielsweise wenn man anbiete, die Blumen des Nachbarn während dessen Abwesenheit zu gießen. Ähnlich sah das Hedwig Weiß. „Einfach mit den Leuten ‚schwätzen‘“, schlug sie vor. Wie sie weiter ausführte, sei der Friedhof ein wichtiger Ort der Begegnung für ältere Bürger. Eine Idee, um der Einsamkeit im Alter zu entgehen, sei, beispielsweise mit einer ebenfalls alleinstehenden Freundin zusammenzuziehen, sagte sie mit Blick auf alleinstehende Frauen.

„Es ist so, dass wir nicht bei null anfangen“, zeigte Maria Blersch auf, dass es bereits Hilfe leistende Organisationen in Herbertingen gibt. Nichtsdestotrotz vermisst man auch manches. „Ein großer Punkt war, dass eine Demenzgruppe fehlt“, sagte sie. Dabei gehe es darum, dass Angehörige beispielsweise in Ruhe einkaufen könnten und die Demenzkranken währenddessen betreut werden könnten.

Eine Gruppe, genannt „Wohnwerkstatt Hundersingen“, arbeitete aus, wie Service-Wohnen (betreutes Wohnen), Mehrgenerationen-Wohnen, eine Senioren-WG und eine ambulant betreute Wohngemeinschaft in den Details gestaltet werden könnte – die ersten Skizzen, wie die Themen baulich umgesetzt werden könnten, inklusive.