Herbertingen stellt erneut Antrag für Tempo 30

Seit mehreren Jahren versucht die Gemeinde Herbertingen an den Schulen eine Tempo-30-Zone einzurichten. Am Mittwoch hat der Gemeinderat beschlossen, erneut einen entsprechenden Antrag zu stellen, mit dem auch am Kindergarten St. Nikolaus die Tempo-30-Zone erweitert wird.

Die Anträge der Gemeinde wurden bislang von der Stadt Bad Saulgau als Verkehrsbehörde sowie Polizei und Straßenbaulastträger abgelehnt. Durch eine gesetzliche Änderung sieht Bürgermeister Magnus Hoppe nun eine neue Chance. „Aus gewichtigen Gründen kann eine Tempo-30-Zone in Bereichen wie Schule und Kindergarten nun erlaubt werden“, sagte Hoppe. Zu solchen Gründen zählt etwa, wenn der Eingang an der Straße liegt. Nach Ansicht des Bürgermeisters sei eine Geschwindigkeitsreduzierung zumindest während der Unterrichtszeiten sinnvoll. Laut Antrag soll die Tempo-30-Zone in der Marbacher Straße schon vor dem Zebrastreifen beginnen, bis zum Kreisverkehr sowie in der Hauptstraße bis zur Einmündung Neustraße reichen und zeitlich montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr gelten.

Einheitlichkeit schaffen

In der Siedlung am Kindergarten St. Nikolaus gilt bereits in einigen Straßen Tempo 30, allerdings nicht in der Lange Straße am Eingang. „Die Verkehrsbehörde hat angeregt, dass die Zone dort erweitert werden könnte und daher haben wir uns das genauer angeschaut“, sagte Hoppe. Laut Antrag soll die reduzierte Geschwindigkeit auf Lange Straße, Kleine Angerstraße und in Teilen der Hindenburgstraße, Schillerstraße und Wielandstraße gelten. Zudem soll die Hesslinger Straße zwischen den Kreuzungen Angergraben und Angerstraße zur Tempo-30-Zone werden. „Dann haben wir in dem Bereich mehr Sicherheit und auch eine gewisse Einheitlichkeit“, sagte Hoppe. Er schlug vor, dass der Gemeinderat in einer Klausurtagung diskutieren soll, ob innerorts komplett Tempo 30 gelten soll. Auf Markierungen an den Kreuzungen soll in der Regel verzichtet werden. „Die machen wir nur an einzelnen schwierigen Kreuzungen“, kündigte Hoppe an.

Manfred Müller (UB) begrüßte den Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung. „Ich hoffe, dass er dieses Mal zum Schutz unserer Bürger und Kinder zum Erfolg führt“, sagte Müller. Reinhold Eisele (FL) sprach sich für Kontrollen aus: „Wenn es zum neuen Tempolimit kommt, dann muss das auch regelmäßig kontrolliert werden, denn sonst funktioniert es nicht.“ Georg Hund (CDU) erkundigte sich, ob die zeitliche Beschränkung bis 17 Uhr nicht zu knapp bemessen sei, da der Sportbetrieb bis in den Abend gehe. „Eine zeitliche Ausweitung wäre sicherlich wünschenswert. Aber wir haben für die Tempo-30-Zone nur eine Aussicht auf Erfolg, wenn wir uns an den Schulzeiten orientieren“, erklärte Hoppe.