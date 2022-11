Herbertingen lädt zum Adventsmarkt ein

Herbertingen und die Region trifft sich am Samstag, 3. Dezember, zum „Advent am Krähenbach“ am Rathaus. Allerlei Herzhaftes und Süßes zum Essen und Trinken erwartet die Besucher des Herbertinger Adventsmarktes. Aber auch weihnachtliche Klänge, die Bastel- und Malaktionen und der Verkauf von zahlreichen Weihnachts- und Dekoartikeln im Rathaus laden zum Verweilen ein.

Der Markt und die Verkaufsstände werden um 15 Uhr offiziell eröffnet. Von 15 Uhr bis 17.30 Uhr gibt es für die Kleinen Bastel- und Malangebote. Ab 15.30 Uhr unterhält die Band Rockzone und ab 17.30 Uhr die Musikkapelle der Gemeindemusik Herbertingen die Marktbesucher mit weihnachtlichen Melodien. Wie in den vergangenen Jahren findet wieder eine Verlosung statt. Lose gibt es, solange der Vorrat reicht, ab 15 Uhr an den Verkaufsständen vor dem Rathaus. Die Verlosung findet um 18.15 Uhr statt.