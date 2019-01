Herbertingen investiert in Bauprojekte

„Im vergangenen Jahr hat sich vieles bewegt in Herbertingen, mal mehr, mal weniger sichtbar für die Bevölkerung“, so das Resümee von Bürgermeister Magnus Hoppe bei seinem Jahresrückblick anlässlich des Neujahrsempfangs. Dass sich dies sich im laufenden Jahr ändern wird, zeigten dann die geplanten Maßnahmen. Hierzu war die Alemannenhalle am Sonntagabend gut gefüllt. Neben den Ausführungen des Bürgermeisters, sorgten der Fanfarenzug Hundersingen sowie die Dritt- und Viertklässler der Lilly-Jordans-Schule für eine musikalische Abwechslung.

Ausgehend von einem überschaubaren Schuldenstand von 1,6 Millionen und 2,2 Millionen Euro auf der hohen Kante, sollen in diesem Jahr Maßnahmen mit einer Summe von 5,5 Millionen Euro in Angriff genommen werden und das ohne weitere Verschuldung. Ob dann tatsächlich alle Vorhaben zum Tragen kommen, sei noch offen, aber viele Maßnahmen sind schon angestoßen. Dazu gehört vor allem auch die Baulandgewinnung. In Herbertingen ist man in Planung und Grunderwerb eingestiegen. So stehen nun in der „Ziegelgasse“ in Herbertingen, „Innere Steige“ in Hundersingen sowie „Am Mühlberg II“ in Marbach 28 neue Bauplätze zur Verfügung. In diesem Jahr soll noch der Aufstellungbeschluss für einen Bebauungsplan „Husarenäcker II“ nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen folgen. Auch für Mieterkingen, so Hoppe, sei man optimistisch eine Lösung für benötigtes Bauland zu finden.

Im Bereich der Gewinnung von Gewerbeflächen ist laut des Bürgermeisters Bewegung zu verzeichnen. Drei kleinere Areale seien für den kommunalen Bedarf an Gewerbeflächen vorgesehen. Auch wurden die Aufstellungsbeschlüsse für Flächen in dem geplanten Interkommunalen Gewerbestandort gefasst. Der Zweckverband IGIDOS entwickelt hier in den kommenden Jahren etwa 80 Hektar Gewerbeflächen an drei Standorten für die Gemeinden Herbertingen, Hohentengen und Mengen. „Ich denke, das sollte für die nächsten 30 Jahren reichen“, so die Einschätzung von Hoppe.

Spatenstich nach der Fasnet

Ein zentrales Thema für Herbertingen ist natürlich das Sanierungsprogramm Ortskern IV. Nachdem hierzu nun der Förderbescheid eingegangen ist, kann auch der Rückbau der Ortsdurchfahrt in Angriff genommen werden. „Nach der Fasnet erfolgt hierzu der Spatenstich“, freute sich Hoppe. Im Sanierungsgebiet neben dem alten Rathaus sind nun auch die letzten Verträge unter Dach und Fach. So soll hier in der Ortsmitte auf dem Areal das Projekt „Wohnungen mit angeschlossener Arztpraxis“ entstehen, wobei noch eventuell eine kleinere Gewerbeeinheit untergebracht werden soll. Weiterer Wohnraum wird mit Mehrfamilienhäusern in den „Krautländern“ mit 15 Wohneinheiten entstehen.

Neben dem Hochwasserschutz und dem Abschluss der Flurneuordnung war Bürgermeister Hoppe auch der Breitbandausbau ein Anliegen. Im vergangenen Jahr fiel der Startschuss in Hundersingen. Im Zuge der Mitverlegung bei der Erdgaserschließung haben schon zahlreiche Haushalte einen Glasfaser-Hausanschluss erstellen lassen. Auch in Marbach fällt dieses Jahr dazu der Startschuss. „Schließen Sie an. Günstiger als im Zuge der Ersterschließung werden Sie nicht mehr zu so einem Anschluss kommen“, riet der Bürgermeister.

„Leben im Alter“ ist weiterhin ein großes Thema in der Gemeinde. Hier wurde eine Versorgungskonzeption auf den Weg gebracht. Dabei wurden die Bedürfnisse abgefragt und auch die Aktion „Älter werden in Herbertingen“ wird in die Konzeption mit eingebracht. „Wie sieht es mit der Mobilität in Herbertingen aus“, fragte Hoppe. Die Busse würden zwar fahren, aber halt nicht immer dann, wenn man sie eventuell brauche. Auch hier werde man mit einem Mobilitätskonzept im laufenden Jahr aufwarten. Das beinhalte unter anderem auch die Anlegung von Mitnahme-Bänkle und die Anschaffung eines Elektro-Autos.

Gut aufgestellt ist man derzeit mit den vier Kindergärten, aber man werde laufend auf die sich verändernden Bedürfnisse eingehen. Positiv entwickle sich auch der Schulbetrieb. „Wenn mit diesem Schuljahr auch die Tradition der Grundschule in Marbach leider enden wird“, so das Gemeindeoberhaupt. Auch der Wirtschaft in Herbertingen gehe es gut. „Das zeigen die stabilen Zahlen der Gewerbesteuer“, von der eine Gemeinde auch lebe. Hier lobte der Bürgermeister auch das Netzwerk des Gewerbevereins, das bei einigen Veranstaltungen zum Tragen kam.

Land übernimmt Heuneburg

Stolz sein könne die Gemeinde Herbertingen auf die „positive Nachricht aus Stuttgart“. Hier war die Übernahme und der Betrieb des Heuneburgmuseums in Hundersingen gemeint. Ab 2020 gehe dies mit einem Museum in die Trägerschaft des Landes und, so der Bürgermeister: „Die Heuneburg ist gesetzt, um als ,Leuchtturm’ berücksichtigt zu werden.“ Das sei für Herbertingen von großer Bedeutung.

„Wir wissen nie, was uns auf dem Weg alles erwartet“, so Bürgermeister Magnus Hoppe in seinem Schlusswort. „Aber wir haben mit dem Nachtragshaushalt 2018 bereits einige Weichen für das laufende Jahr gestellt.“ Ob unter dem Untertitel „Älter werden in Herbertingen“, Ehrenamt/Kommunalwahlen, Investitionen im Bausektor oder auch die Inangriffnahme von Zukunftsprojekten, die Liste sei lang, die abgearbeitet werden müsse. Umso mehr freut sich der Bürgermeister als Betroffener, wenn es im Sommer im Rathaus hoffentlich kühler wird. Die Installation einer Klimaanlage soll der Verwaltung Abhilfe und Erleichterung in der Sommermonaten verschaffen. Dann war der Trachtenverein Herbertingen am Zug. Dessen Mitglieder sorgten mit Getränken und einem kleinen Imbiss für das Wohl der Gäste.